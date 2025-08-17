『大学パワーランキング』が「国内の国立大学における寄附金ランキング」を発表！日本国内の大学を対象にした2025年調査レポート

ポップコーン株式会社

ポップコーン株式会社（本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5 601、代表取締役：大澤 陽平、URL：https://ppcn.co.jp/）は、2025年8月12日（火）、webメディア「大学パワーランキング」にて『【2025年度最新版】国内の国立大学における寄附金ランキング』を公開いたしました。

公的データに基づき、国立大学の寄附金受入額（2022年度決算）を比較したもので、大学の財務戦略や社会連携の実態を可視化しています。

『大学パワーランキング』URL：https://powerranking.jp/

調査概要

調査内容 2022年度（令和4年度）における国立大学の寄附金受入総額を算出

調査手法 文部科学省「国立大学法人決算実績」、各大学財務諸表・基金報告書を用いたデスクトップリサーチ

調査時期 2025年4月 ～ 2025年7月

調査対象 国立大学 86 校（現物寄附を除く金銭寄附のみ）

寄附金の定義 企業・個人からの金銭寄附（教育研究基金、講座設置寄附、奨学金寄附等を含む）

ランキング詳細

1位の東京大学は、 創立150周年キャンペーン「UTokyo NEXT150」を機に寄附募集を一気に加速させ、2022年度の寄附金受入総額は推定100億円に達しました。2023年度には東京大学基金への寄附だけで54億円を集めており、奨学金の充実や最先端研究・施設整備など、多岐にわたるプロジェクトを力強く後押ししています。

2位の京都大学は、 創立125周年事業「未来基金」の効果で大型寄附が相次ぎ、2022年度も基金への寄附だけで67億円、総額は約95億円規模に到達しました。iPS細胞研究など世界的に注目される研究分野や学生支援を重点配分の柱とし、伝統の「自由の学風」を資金面から強力に下支えしています。

3位の大阪大学は、 関西財界との強固なネットワークを背景に、医薬・化学系企業などから豊富な研究寄附を獲得。複数の基金を活用し、直近３年間で累計333億円を調達するなどファンドレイジングの勢いは全国屈指です。2022年度の寄附金収入は91億円に上り、奨学金や産学連携拠点の整備を通じて国際研究大学としてのプレゼンスを高めています。

4位の東京科学大学は、 2024年の統合構想に合わせて「東京科学大学基金」を新設し、寄附金が急増しました。2022年度の寄附金受入額は89億円で、経常収益に占める寄附金比率は15.3％と国立大学トップクラス。半導体・AIなど理工系最先端分野の寄附講座が拡充され、世界水準の科学技術教育体制を築いています。

5位の東北大学は、 「東北大学基金」と震災復興寄附講座が二本柱となり、2022年度の寄附金受入額は約60億円に達しました。2023年には国際卓越研究大学に指定され、さらなる資金調達の追い風が期待されます。材料科学やスピントロニクス分野での企業連携が活発で、学生支援やスタートアップ育成にも寄附金が広く活用されています。

6位～10位の名古屋大学・九州大学・北海道大学・筑波大学・岡山大学は、 それぞれ地域産業や卒業生ネットワークと強く結び付きながら、年間20～50億円規模の寄附金を安定的に確保しています。名古屋大学はトヨタ系企業との協働、九州大学は地元エネルギー・食品産業との連携、北海道大学は150周年に向けた「北大フロンティア基金」キャンペーンなど、各大学が特色あるファンドレイジングを展開し、教育研究の基盤強化に寄与しています。

今後の展望

ポップコーン株式会社では今後も独自調査とオープンデータを組み合わせた学術・教育分野の調査レポートを継続的に発表し、日本国内の研究力可視化を推進してまいります。

引用・転載時のお願い

本リリースを引用・転載される際は、下記クレジットを明記のうえリンクを設置してください。

クレジット：ポップコーン株式会社／大学パワーランキング

リンク：https://powerranking.jp/university-donation/

大学パワーランキングとは？

「大学パワーランキング」では、研究機関や教育業界の企画立案・共同研究先選定などに幅広くご活用いただける調査を実施しています。

公開情報と独自リサーチを組み合わせた国内最大規模・最高頻度の定量調査として、多角的なデータを分析。各大学が持つ様々なパワーをリアルタイムで可視化し、研究者や企業の皆さまに信頼性の高い指標を提供します。

