《新連載 試し読み》ツンデレ×お巡りさん＝ピュアきゅん爆発中！『迷子の子猫にくちづけを』がマンガアプリPalcyにて連載

株式会社講談社『迷子の子猫にくちづけを』（春兎あや）が2025年8月17日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。

ツンデレ子猫系男子と、ちょっと鈍感な年上お巡りさん。

不器用なふたりの距離がじわじわ近づく、ピュアきゅんな新連載が始まります！

『迷子の子猫にくちづけを』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2025年8月17日より毎週日曜更新で連載配信をスタートします。

初回は第１話の６エピソードが一挙完全無料で公開！

■あらすじ

可愛いこの子の涙を止めたいピュアきゅんＢＬ！

毎晩、マッチングアプリで一晩を共にするだけの男を探して暮らしている20歳の宙（そら）。

家もなく、バーテンダーとして暮らしている。

マチアプで出会った相手とトラブルになったある日、警察官の要（かなめ）に助けられる。

根無し草な暮らしを心配する要に、宙は言い放つ。

「なら、今日はてめぇが抱いてくれんの？」

――優しいお巡りさんが強がりな捨て猫男子を拾ったら…純愛ボーイズラブ！

■みどころ

怯えた瞳が、頭から離れない。

「来るなっ！」と強がるその言葉とは裏腹に、目に浮かぶのはまるで助けを求める子猫のような怯え――。

そんな表情、見たらもう忘れられないじゃないか！

マッチングアプリを彷徨うように使い、心を閉ざして生きる宙（そら）と、感情に鈍感な優しすぎる警察官・要（かなめ）。

他人との距離を測れないふたりが、ふとしたきっかけで少しずつ、互いに惹かれていく。

宙がトラブルに巻き込まれたとき、颯爽と現れる要――まるで正義の味方みたいな登場に、読んでるこちらがキュンとしてしまいます！

冷えきった宙の心が少しずつ解けていく瞬間、そして要の中にも「特別な感情」が芽生えていく過程を、ぜひ一緒に見届けてください。

＼第１話の６エピソードが一挙完全無料で公開中！／

心に触れる出会いの物語、イッキ読みでどうぞ！

▼春兎あや先生 X（旧Twitter）アカウント：@harutooa(https://x.com/harutooa)

■担当編集者からのコメント

可愛い男子の泣き顔の魅力に抗えない…！！

強がりでさみしがり屋な宙が、優しく守ってくれる警察官・要と出会い、心を柔らかにしていく過程に、切ないほどの萌えをお約束します！！（太鼓判）

宙の涙を止めてください…！！

▼作品ハッシュタグ：「#迷子の子猫にくちづけを」で投稿・検索！

■第1話 試し読み

