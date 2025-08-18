保険営業職のためのAI研修、ついに始動！

株式会社アサプリホールディングスは、保険営業職の方向けに、現場で今すぐ使えるAI活用スキルを学べる新サービスの提供を2025年8月より本格的に開始いたしました。




デジタル化やDXが叫ばれる一方、保険営業の現場では、


・見込み顧客のリスト作成に時間がかかる


・提案資料やヒアリングメモ作成に追われて残業が常態化している


・お問い合わせ対応やメール文作成に手間がかかる


・DXやAIの導入は「結局どう使えばいいかわからない」




といった声が多く寄せられています。


こうした悩みに、現場レベルで使えるAIスキルを身につけることで、確実に“時短”と“成果”を実現できるのが特徴です。



■「AIって聞いたことあるけど、仕事ではどう使えば？」　　　　　　　　　　　　　　


そんなあなたのための“実践型”研修　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


生成AI（ChatGPTなど）を活用して、保険営業に特化した以下の内容を


動画形式で学ぶことができます。



研修の主な内容：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　・営業リストの自動作成（SNSなどを活用した新しいアプローチ）
　・ヒアリング内容の自動議事録化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　・提案書やお客様向けのメール文自動生成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　・業務日報や顧客分析レポートの効率的な作成方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


　・生成AIを使った“パーソナライズ提案”の作り方



すべての講座はオンライン動画形式で提供されるため、好きな時間・場所で受講が可能。


営業活動の合間にも学びやすい設計になっています。



■受講者の声も続々！


実際にこの研修を受講した方からは、次のような声が届いています：



　◯Mさん（30代・営業歴5年）：1日の業務時間が2時間減りました


　この研修を受けて、AIが自分の業務にどれほど役立つかを実感しました。特に、ヒアリング内容　を自動で議事録化できることは、今まで手間がかかっていた部分が大幅に効率化されると思いま　す。お客様とのコミュニケーションがスムーズになり、提案書作成も短時間でできるようになり　ました。これからはAIを積極的に活用していきたいです。



　◯Yさん（20代・営業歴2年）：リスト制作にかけていた時間がゼロに


　初めてAIについて学ぶ機会でしたが、とても充実した内容でした。特に、お客様に合わせた資料　作成や情報収集の方法は、自分でもすぐに試してみたいと思います。また、リード獲得のための　SNS運用についても学べたので、これからはオンラインでも積極的にアプローチしていきたいで　す。研修を通じて、自信を持って新しい技術を使えるようになった気がします。




　◯Sさん（30代・営業歴10年）：AIの導入でクライアント1人1人に合わせた提案の幅が広がった


　長年保険業界で働いてきましたが、AIの導入について具体的なイメージが湧かなかったのが　　　正直なところです。この研修では、資料作成やメール文書の生成など、実際の業務に直結す　　　る内容が多く、とても参考になりました。特にプレゼンテーション資料作成の効率化は、今　　　後の営業活動に大いに役立つと感じています。新しい技術を取り入れることで、自分自身も　　　成長できると思いました。




■今なら先着100名限定で“半額キャンペーン”を実施中！

AIに触れたことがない方も、研修内で実践しながら学べる構成のため、初心者でも安心です。
今なら先着100名限定で、通常価格の50％OFFで受講可能。この機会にぜひ、あなたの営業スキルにAIという新しい武器を加えてください。



【サービス詳細・申し込みはこちら】
▶ https://inno-hub.jp/asapri/