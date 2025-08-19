こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ホワイト＆チェダーの2種類のとろけるチーズが織りなす贅沢な味わい！「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」8月20日(水)から9月2日（火）の2週間限定販売
新商品！朝マック®限定「チーチーダブチソーセージマフィン」も！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、大人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズを2枚加えた「チーズチーズダブルチーズバーガー」、同じく「てりやきマックバーガー」にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた「チーズチーズてりやきマックバーガー」、さらに朝マック限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」を、8月20日（水）より2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、人気のレギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズを2枚加えたチーズ好きにはたまらない一品です。「チーズチーズてりやきマックバーガー」は、人気のレギュラーメニュー「てりやきマックバーガー」に、ホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えたコク深い一品です。とろける2種のチーズが織りなす深いコクと香ばしいバンズが一体となり、ひと口ごとに“チーチー”ならではの濃厚な味わいが広がります。
お客様から「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」の愛称で親しまれて大好評の本商品は、これまで限られた店舗において期間限定で登場することが多く、一部のお客様にしかお届けできない神出鬼没のメニューでしたが、「食べてみたい」というご要望が多く、このたびそのお声にお応えするべく、期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。
さらに、今回は朝からチーチーダブチを味わえる朝マックの新商品「チーチーダブチソーセージマフィン」も登場します。「チーチーダブチソーセージマフィン」は、朝マック期間限定メニューの「ダブチソーセージマフィン」に、さらにホワイトチェダーチーズを2枚加えた一品で、2種類のチーズの風味が絶妙にマッチし、食べ応えのある贅沢な味わいを楽しんでいただけます。ぜひこの機会に、2週間限定の3種の“チーチー”商品をお楽しみください。
8月19日（火）から放映の新TVCMでは、加藤清史郎さんが伝説のビジュアル系ロックバンド「LUNA SEA」公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役として、本家MVさながらの世界観で商品の魅力をロックに表現します。 CM楽曲は、ものまねタレント・たむたむさんがLUNA SEAの代表曲「ROSIER」を商品にちなむ替え歌として歌い上げます。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、大人気レギュラーメニューの「ダブルチーズバーガー」にホワイトチェダーチーズを2枚加えた「チーズチーズダブルチーズバーガー」、同じく「てりやきマックバーガー」にホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えた「チーズチーズてりやきマックバーガー」、さらに朝マック限定の「チーチーダブチソーセージマフィン」を、8月20日（水）より2週間限定で、全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。
「チーズチーズダブルチーズバーガー」は、人気のレギュラーメニュー「ダブルチーズバーガー」に、ホワイトチェダーチーズを2枚加えたチーズ好きにはたまらない一品です。「チーズチーズてりやきマックバーガー」は、人気のレギュラーメニュー「てりやきマックバーガー」に、ホワイトチェダーチーズとチェダーチーズを加えたコク深い一品です。とろける2種のチーズが織りなす深いコクと香ばしいバンズが一体となり、ひと口ごとに“チーチー”ならではの濃厚な味わいが広がります。
お客様から「チーチーダブチ」「チーチーてりやき」の愛称で親しまれて大好評の本商品は、これまで限られた店舗において期間限定で登場することが多く、一部のお客様にしかお届けできない神出鬼没のメニューでしたが、「食べてみたい」というご要望が多く、このたびそのお声にお応えするべく、期間限定で全国のマクドナルド店舗にて販売いたします。
さらに、今回は朝からチーチーダブチを味わえる朝マックの新商品「チーチーダブチソーセージマフィン」も登場します。「チーチーダブチソーセージマフィン」は、朝マック期間限定メニューの「ダブチソーセージマフィン」に、さらにホワイトチェダーチーズを2枚加えた一品で、2種類のチーズの風味が絶妙にマッチし、食べ応えのある贅沢な味わいを楽しんでいただけます。ぜひこの機会に、2週間限定の3種の“チーチー”商品をお楽しみください。
8月19日（火）から放映の新TVCMでは、加藤清史郎さんが伝説のビジュアル系ロックバンド「LUNA SEA」公認のコピーバンド「LUNA CHEE（ルナチー）」のボーカリスト役として、本家MVさながらの世界観で商品の魅力をロックに表現します。 CM楽曲は、ものまねタレント・たむたむさんがLUNA SEAの代表曲「ROSIER」を商品にちなむ替え歌として歌い上げます。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。