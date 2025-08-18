【導入事例リリース】Sonotas 株式会社がWEB接客ツール「KaiU」の新機能「動画ストリーミング機能」を導入

株式会社エフ・コード

株式会社エフ・コード（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 勉、証券コード：9211、以下「当社」）が提供するWEB接客ツール「KaiU」の新機能「動画ストリーミング機能」を、Sonotas 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：トーン アンドリュー ウィリアム、以下「Sonotas社」）が運営する『STEAMCREAM（スチームクリーム）』に、リリース前段階でのテスト導入として、いち早く採用いただきました。本リリースでは、その導入背景と得られた効果、ならびに新機能についてのご担当者様のコメントをご紹介いたします。

■導入背景

Sonotas株式会社が運営する『STEAMCREAM』公式ECサイトでは、Webサイトの離脱率を低減し、サイト回遊率を向上させるため、当社のWeb接客ツール「KaiU」をご導入いただいております。このたび、新機能の先行テスト導入にご協力いただき、その効果検証を実施いたしました。



■導入効果

前年度に実施した動画主体の施策と比較し、以下の成果が得られました。

・ビュースルーCV※1 数が前年比182％増

バナーをクリックせずとも、動画視聴後24時間以内にCV（コンバージョン）に至ったユーザーが大幅に増加。動画コンテンツによる購買意欲喚起とブランド認知の強化に大きく寄与しました。

・ページ遷移率33.6％を実現

動画視聴後にプロダクトページへ遷移したユーザーのエンゲージメントが飛躍的に向上しました。

これらの結果から、静止画では伝わりにくかった“凍らせることで変化するテクスチャー”を、高画質ストリーミングで余すところなく表現できることが、購買意欲の喚起につながる有力な手段として機能しました。

※1 ビュースルーCV：表示されたバナーをクリックせず、動画視聴後24時間以内にコンバージョン（Webサイトやアプリ上で、訪問者が購入や問い合わせなどの目的とする行動）を完了した数

■導入担当者様コメント

スチームクリームは、蒸気を使った独自製法でつくられた保湿クリームです。中でもテクスチャーにこだわりを持っており、動画を活用することでその魅力をよりリアルに伝えたいと考えていました。

今回動画で訴求した「アイスミントジェル」は、凍らせても使えるユニークな商品で、これまでもKaiUの機能を使って動画を設置していましたが、動画視聴からの直接CVが可視化できず、お客様に届いているかどうかが不明瞭な部分もありました。

今回導入した「動画ストリーミング機能」により、動画からのCVが可視化され、実際に商品の魅力が伝わっていたことが数値として確認できました。

また、動画再生後すぐに購入できる導線が整備されたことで、よりわかりやすく快適なサイト体験にもつながっていると感じています。

今後も、静止画では伝えきれない商品の魅力を、動画を通じてしっかりとお客様に届けていきたいと思います。

■『動画ストリーミング機能』について

ポップアップやバナー内に動画を表示させ、ページ滞在中に再生できる新機能です。

外部ページへの遷移を必要とせず、商品紹介や利用シーンなどを短尺動画によって直感的な訴求が可能です。

これにより、ユーザーの離脱を防止しながら、スムーズな導線設計が可能となり、商品やブランドに対する理解の促進、訴求力の向上、そしてコンバージョン率の改善などの効果が期待できます。

→設置ページのリンクはこちら

https://www.steamcream.co.jp/collections/protect-cooling-ice-mint/products/1200

※添付画像はイメージです

■Web接客ツール「CODE Marketing Cloud」「KaiU」について

「CODE Marketing Cloud」「KaiU」は、WebサイトのCVR※2 やROI※3 の向上が見込めるWEB接客ツールです。導入したWebサイトでは、来訪者の訪問回数や訪問ページ等の閲覧履歴や行動情報をもとにユーザー個々にWebサイト内の体験を最適化することが可能です。当社はツールの提供と運用の支援も行うことで、企業のマーケターの工数削減やROI向上にお役立ちできます。

「CODE Marketing Cloud」サービスサイト：https://codemarketing.cloud/

「KaiU」サービスサイト：https://kaiu.jp/

※2 CVR（Conversion Rate）：Webサイトやアプリなどのデジタルメディアにおいて、訪問者が目的とする行動（購入や問い合わせなど）を行った割合を表す指標

※3 ROI（Return on Investment）：投資に対する収益性を示す指標

〈Sonotas 株式会社について〉

■会社概要

会社名： Sonotas 株式会社

所在地： 〒108-0075 東京都港区港南2-13-34 NSS-IIビル 1F

代表者： 代表取締役社長 トーン アンドリュー ウィリアム

設 立： 2006年10月19日（STEAMCREAM発売は、2007年4月～）

事業内容：化粧品の製造・販売・輸出入

企業URL ： https://sonotas.com/

サービスURL：https://www.steamcream.co.jp/



〈株式会社エフ・コードについて〉

■事業概要

株式会社エフ・コードは、「マーケティングテクノロジーで世界を豊かに」を理念に掲げ、マーケティングとAI/テクノロジーによる支援を行うマーケティングテクノロジーカンパニーです。2006年の設立以来、デジタルコンサルティング、デジタルマーケティング支援、SaaSプロダクト提供、UI/UX改善といった領域でクライアントのマーケティングを支援。近年はAI/テクノロジー領域で生成AI活用のプロダクト提供、生成AIの活用支援や教育、AIを活用したアプリケーション開発等によってクライアントの業務改革を支援。グループ15社により、さらなる事業拡大を目指してまいります。

■会社概要

会社名： 株式会社エフ・コード

所在地： 〒162-0825 東京都新宿区神楽坂1-1 神楽坂外堀通りビル2F

代表者： 代表取締役社長 工藤 勉

設 立： 2006年3月

事業内容：DX戦略設計・実行支援、マーケティング支援、AI・テクノロジー支援

資本金：27,910千円（2024年12月末）

社員数：約800名（2025年2月末、グループ全体）

URL ： https://f-code.co.jp/

上場市場：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：9211）