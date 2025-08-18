【お肉のおやつでハロウィンパーティー♪】人気駄菓子おやつカルパスの期間限定ハロウィンパッケージが初登場！『おやつカルパス ハッピーハロウィン！』2025年8月25日(月)より全国で順次発売

株式会社ヤガイ

カルパスやジャーキーの製造・販売を展開している株式会社 ヤガイ（本社：山形県山形市、代表取締役社長 谷貝 佑一）は、「おやつカルパス ハッピーハロウィン！」を2025年8月25日（月）より新発売いたします。




おやつカルパス ハッピーハロウィン！の特徴



- 子どもはおやつに、大人はおつまみに！みんなでハロウィンを楽しめる！
- 甘いお菓子と被らない 唯一無二の「お肉のおやつ」
- 1本ずつフレッシュパック（真空個包装）でシェアに最適！



開発背景



子どもから大人まで、おやつとしてもおつまみとしても親しまれるおやつカルパスは、幅広い世代に愛されるロングセラー商品で、特にファミリー層の皆様から厚いご支持をいただいております。


この秋、ハロウィンを心待ちにしているファミリー層に向けて、「お肉のおやつでハロウィンパーティー♪」をテーマに、特別なハロウィン限定パッケージのおやつカルパスを発売いたします。


個包装には通常デザインに加え、10種類のハロウィン限定デザインを採用しハロウィンに新しいワクワク感をお届けします。


本商品は、便利な箱入り個包装タイプ。 １本ずつ鮮度を保つフレッシュパック（真空個包装）なので、イベントやお家でのパーティーなど、みんなで分け合うのにぴったりです。開封するたびに笑顔がこぼれ、ハロウィン気分を盛り上げます。




商品概要



HWおやつカルパスBOX136g



販売店舗：各小売店


販売開始：2025年8月25日


販売価格：オープン価格


※店舗によって価格の変動が起こる場合がございます。


※店舗によって発売日が多少遅れる場合がございます。








【個包装デザイン ※一部】






おやつカルパスについて



2002年9月より発売開始した「おやつカルパス」は、2022年9月で20周年を迎えました。 鶏肉と豚肉を使用したジューシーな味わいで、こどもからおとなまでお楽しみいただけるソフトな食感が世代を超えて多くの皆様にご愛顧いただいております。




株式会社ヤガイについて





株式会社ヤガイは 1974年8月 山形県にて創業開始いたしました。創業より畜産珍味を取り扱い、現在では食肉加工食品製造業・食品卸売業・外食事業（牛たん焼専門店 杜の都 太助）を行っております。また「おやつカルパス」は駄菓子としておつまみだけでなくおやつとして幅広い世代のお客様からご好評いただいております。おかげさまで2022年9月に20周年を迎えることも出来ました。株式会社ヤガイはこれからも「おいしさはゆたかさ」をスローガンとし、より実りある企業活動に邁進してまいります。



■会社名


株式会社ヤガイ


■代表者


代表取締役社長　谷貝 佑一


■所在地


〒990-9582　山形県山形市富神台8番地


■設立


1974年8月


■事業内容


加工食品製造業、食品卸売業、外食事業



公式ホームページ：https://www.yagai.net/


楽天：https://www.rakuten.co.jp/yagai/


公式X：https://x.com/oyatsupanda