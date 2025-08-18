エムステージ、8/19(火)・20(水)「第4回バックオフィスDXPO 東京′25【夏】」にブース出展！

株式会社エムステージ

株式会社エムステージ(本社:東京都品川区、代表取締役:杉田雄二)産業保健事業部は、8月19日（火水）・8月20日（水）に、東京ビックサイトにてブティックス株式会社主催の展示会「第4回バックオフィスDXPO 東京'25【夏】」に出展いたします。

ブースでは産業医やストレスチェックなど、健康経営の推進をトータルで支援するサービスをご案内いたします！

バックオフィスDXPOとは

ブティックス株式会社主催の、8つの展示会から構成され、企業のDXを支援するサービスやオフィス環境のDXから、バックオフィス特有の各種ルーティンワークや総務・経理・人事部門向けの業務などの効率化・自動化を支援する各種ソリューションが一堂に集まる専門展です。

経営・経理・人事・総務などの決裁者が集まり、サービスの比較検討・導入相談やデモ・商談を行うことができます。

エムステージは、西1ホールにて、康経営支援をはじめ、コミュニケーションツールやペーパーレス化、ワークプレイス戦略など、働き方改革に貢献するサービスが集結する展示会『働き方改革・健康経営展』内にブース出展いたします。

以下の課題をお持ちの方は、ぜひご来場ください！

・全社的な働き方改革を推進したい

・働き方に合ったオフィス環境を提供したい

・社内コミュニケーションを活性化・ナレッジ共有を図りたい

・健康経営を推進するためのツール・サービスを比較検討したい

ご来場事前登録はこちらから :https://dxpo.jp/u/box/tokyo25/user/entry

エムステージのブースについて

弊社ブースでは、産業医やストレスチェックをはじめとした健康経営の推進を支援するサービスをご案内いたします。

●こんな方におすすめ

・産業医と連携した産業保健活動を進めていきたい

・急な休職者対応や長時間労働者への面談対応に困っている

・複数拠点の健康診断やストレスチェックの対応、結果の処理が煩雑になっている

健康経営のお役立ち資料の配布や、産業保健に関するお悩みについてその場でお伺いも可能です。

ブースへの訪問日時予約も承っておりますので、是非ブースへのご来場をお待ちしております！

■開催概要

第4回バックオフィスDXPO東京'25【夏】

会期：2025 年8月19日（火） 9:30～18:00

2025 年8月20日（水） 9:30～16:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール

主催：ブティックス株式会社

https://dxpo.jp/real/box/tokyo/

■株式会社エムステージについて

エムステージは、企業の産業保健支援と医療人材総合サービスの2つの事業を展開しています。

産業保健支援事業では、産業医のご紹介からストレスチェックツールの提供、報告会や研修といった実働支援までをワンストップでサポート。産業保健改革を後押しすることで、生産性の向上や医療費の適正化に貢献していきます。

医療人材総合サービス事業では、医療機関と医療従事者の最適なマッチングを支援。多様な働き方を可能にし、すべての人が最大限に能力を活かせるようにすることで、誰もが安心して医療を受けられる社会を実現します。

エムステージの産業保健事業部は「すべての人が健康にいきいきと働く社会へ」をビジョンに、今後も、企業の意義ある産業保健活動・健康経営(R)の実現と促進をめざしてまいります。

【会社概要】

社名： 株式会社エムステージ

設立：2003年5月

本社：東京都品川区大崎2-1-1 ThinkPark Tower 5F

代表取締役：杉田 雄二

サービスサイト(https://sangyohokensupport.jp/)

コーポレートサイト(https://www.mstage-corp.jp/)

※「健康経営」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。