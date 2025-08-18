【新機能】ゴージャス、プロフィールの信頼性を高める「著名人認証機能」を公開。芸能人・アスリートなども安心して利用可能に。

アイザック株式会社

リンク株式会社（アイザックグループ／本社：東京都渋谷区／代表取締役CEO：白井 僚）が運営する、完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」はプロフィールの信頼性を高める「著名人認証機能」をリリースいたします。

本機能の追加により、芸能人やアスリートなど、経歴や肩書きが正しく伝わりにくい職業の方々も、確かな証明を通じて魅力を伝えることができ、全ての利用者にとってより安心・安全な出会いが可能になります。

■「著名人認証機能」とは

俳優/モデル・スポーツ選手・芸人など著名人として活躍されている会員様を対象に、プロフィールの信頼性を高め、より良い出会いを実現するための機能です。



本人確認の一環として、提出書類および活動実績に基づいた審査を通過すると、プロフィールに専用の認証バッジが付与されます。これにより、著名人としての肩書きや実績を、“信頼できる魅力”として正しく提示できるだけでなく、「なりすまし」や「偽プロフィール」といった懸念も払拭されます。

お相手からも、認証済みであることがひと目で分かるため、 誤解や警戒心を生まずにご自身の魅力を最大限伝えることができます。

さらに、本機能の認証完了後、プロフィール写真の完全非公開設定が利用可能となります。設定すると、他のユーザーには一切表示されないため、プライバシーを守りながら、安心して素敵な出会いをお楽しみいただけます。

本機能の提供を通じて、さらに「出会いの質」にこだわった安心・安全な出会いをお届けします。

■機能提供の背景

ゴージャスはこれまでも、「職業証明」や「年収証明」などの各種証明機能を通じて、会員様の信頼性を可視化し、「あなたにとってのハイクラス」なお相手と安心して出会える環境づくりに努めてまいりました。



こうした取り組みを続ける中で、改めて見えてきたのが、“出会いの場における信頼性”の重要性です。



近年、マッチングアプリを介した出会いが身近なものになる一方で、実際の職業や経歴と異なる情報をプロフィールに記載するなど、トラブルに発展するケースも増加しています。誰もが安心・安全な出会いを求める中で、2024年11月に「ゴージャス」が行った調査(※)によると、「怪しいと感じる職業」の1位が『芸能人・モデル』という結果になりました。

一方で、「相手の職業が証明されていれば、積極的に会いたいと思う」という回答は半数近くにのぼり、“信頼性”が出会いのきっかけを後押ししている実態が浮き彫りになっています。

※「2024年マッチングアプリ女性利用者に関する調査」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000108.000017594.html)より

こうした背景を踏まえ、今回ゴージャスでは、著名人として活動する会員様の魅力を正しく伝え、信頼に基づいた出会いを実現する機能として、「著名人認証機能」の提供を開始しました。

今後も、厳正な手続きによって各種証明を完了された会員様の魅力を活かし、正確な情報に基づいたより質の高い出会いの実現に取り組んでまいります。

■坂東 工氏よりコメント

ゴージャス公式アンバサダーの坂東工です。



このたび導入された「著名人認証機能」は、出会いにおける信頼性をさらに高める、大変意義深い取り組みだと感じています。



人と人が出会ううえで、最も大切なのは「信じられるかどうか」。

その信頼を支えるひとつの証として、この機能が導入されることは、多くの方にとって安心と希望をもたらすはずです。



本当の魅力が、正しく、まっすぐに伝わっていく。

そんな誠実な出会いが、この場所から広がっていくことを、心から願っております。

■審査制恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」について

2022年10月サービスリリース。ゴージャスは、理想のお相手と出会いたいと考える男女をターゲットとした、「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」を実現する完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリです。 ゴージャスは、AIを用いた独自の審査を通過した会員のみが利用可能です。ハイクラスな出会いをご提供するため、あなたにふさわしいお相手を毎日ピックアップ。

「ゴージャス」ブランドコンセプト :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000076.000017594.html＜ゴージャスの特徴＞- 安心してご利用いただける「完全審査制」AIを用いた独自の基準による審査を実施しています。各種プロフィール情報と信頼度を踏まえた総合的な審査により、魅力的な会員のみが利用するサービスにしています。- 著名人でも安心して利用できる「写真の非公開設定」どなたでもプロフィール写真の非公開設定が可能です。著名人の方も安心してご利用いただけます。- 限られた時間で「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」あなたに最適なお相手を毎日ピックアップ。相互に興味を持ちマッチングした後は希望するやりとりの始め方で、印象を確かめるためのビデオ通話やメッセージ、またはデートの調整に進みます。お相手の検索や、マッチ後の探り合うようなやり取りは不要です。▼ゴージャスのダウンロードはこちら

App Store・Google Play：https://app.adjust.com/16cw8eh7

公式サイト ：https://thegorgeous.jp/

公式X : https://x.com/GorgeousPR

公式Instagram：https://www.instagram.com/thegorgeous.jp/

■リンク株式会社 概要

リンク株式会社は、「それぞれが輝き 喜びを感じるつながりを紡ぎ出す。」をミッションに掲げ、ハイクラス層を対象としたマッチングサービス「ゴージャス」を企画・運営しています。

運営母体は、複数の恋愛・婚活アプリを展開してきたグループであり、9年以上にわたり培ったマッチングアプリ運営の知見と実績を有しています。さらに、一般社団法人恋愛・結婚マッチングアプリ協会（略称：DMMA）に加入し、安心・安全なサービス運営体制を確立。

加えて、マッチング事業にとどまらず、新規事業開発やAIを活用したプロダクト開発にも注力。テクノロジーの先進性と人間らしさを両立させながら、「人と人のつながり」を起点に、人生に価値をもたらすサービスを創出しています。

会社名: リンク株式会社

代表取締役CEO: 白井 僚

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

Webサイト: https://link-corporate.jp/

■アイザック株式会社 概要

アイザックグループは、「世の中を、実験しよう。」をミッションに掲げるラボラトリーカンパニーです。

100％自己資本・黒字経営という揺るぎない基盤のもと、次世代の“エゴ”にベットし、常に新たな時代の選択肢を創造し続けています。主なグループ会社には、ArtX株式会社（アート×テクノロジー）、リンク株式会社（マッチングサービス）などがあります。

会社名: アイザック株式会社 / aisaac inc.

代表取締役CEO: 田中和希

設立: 2015年12月

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

事業内容: Webサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://aisaac.jp/

X: https://x.com/aisaaclab

note: https://note.com/aisaac_inc