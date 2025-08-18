ガールズバンドグループ4CHORD(フォーコード)追加メンバー大募集

株式会社エッグスター

4CHORD(フォーコード)とは

1曲に使うコードが4つなら弾ける？！

そんな発想から生まれた、新たな一歩を踏み出す人々の心の弦を奏でるガールズバンド「4CHORD」

使われるコードが4つだけの楽曲から始まった、全員が楽器初心者のガールズバンド。

公式HP: https://4chord.jp/

Lit.Link: https://lit.link/4chord

TikTok: https://www.tiktok.com/@4chord

Instagram: https://www.instagram.com/4chord_info/

Youtube: https://www.youtube.com/@4Chord_Official

<今後の活動スケジュール>

2024.07.08 4CHORDとして活動開始

2024.10.25 デビューLIVE 神田明神ホール

2025.06.08 ミュージックサーカス福岡（ランウェイ）

2025.06.21 沖縄コレクション（ランウェイ）

2025.07.11 ワンマンLIVE 池袋harevutai

2025.09.13 クロフェス2025 出演決定

<募集要項>

応募資格＊15歳～28歳の女性

＊演技経験・配信経験不問

＊未成年者は保護者の同意が必要

＊既にプロダクションに所属されている方はご遠慮願います。

<オーディション詳細>

選考手順

一次審査 書類選考 ＊通過された方にのみ、こちらより連絡致します。

二次審査 自己紹介 面接等

最終審査 4CHORD委員会面接期間2025年08月13日～（決定次第終了とさせて頂きます。）

＜会場＞

エッグスター事務所にて

応募方法下記、応募フォームよりご応募ください。

https://eggstar.info/auditions/audition_20250813/



＜郵送の場合＞ ＊締切日必着

履歴書に全身写真、バストアップ写真、経歴（過去出演作等あれば）を明記

の上、下記までご郵送ください。



＜応募先＞

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-1 渋谷S-6 ビル 2F

株式会社エッグスター内

オーディション事務局 宛