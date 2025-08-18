ガールズバンドグループ4CHORD(フォーコード)追加メンバー大募集
4CHORD(フォーコード)とは
1曲に使うコードが4つなら弾ける？！
そんな発想から生まれた、新たな一歩を踏み出す人々の心の弦を奏でるガールズバンド「4CHORD」
使われるコードが4つだけの楽曲から始まった、全員が楽器初心者のガールズバンド。
公式HP: https://4chord.jp/
Lit.Link: https://lit.link/4chord
TikTok: https://www.tiktok.com/@4chord
Instagram: https://www.instagram.com/4chord_info/
Youtube: https://www.youtube.com/@4Chord_Official
<今後の活動スケジュール>
2024.07.08 4CHORDとして活動開始
2024.10.25 デビューLIVE 神田明神ホール
2025.06.08 ミュージックサーカス福岡（ランウェイ）
2025.06.21 沖縄コレクション（ランウェイ）
2025.07.11 ワンマンLIVE 池袋harevutai
2025.09.13 クロフェス2025 出演決定
<募集要項>
応募資格＊15歳～28歳の女性
＊演技経験・配信経験不問
＊未成年者は保護者の同意が必要
＊既にプロダクションに所属されている方はご遠慮願います。
<オーディション詳細>
選考手順
一次審査 書類選考 ＊通過された方にのみ、こちらより連絡致します。
二次審査 自己紹介 面接等
最終審査 4CHORD委員会面接期間2025年08月13日～（決定次第終了とさせて頂きます。）
＜会場＞
エッグスター事務所にて
応募方法下記、応募フォームよりご応募ください。
https://eggstar.info/auditions/audition_20250813/
＜郵送の場合＞ ＊締切日必着
履歴書に全身写真、バストアップ写真、経歴（過去出演作等あれば）を明記
の上、下記までご郵送ください。
＜応募先＞
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-7-1 渋谷S-6 ビル 2F
株式会社エッグスター内
オーディション事務局 宛