横浜市中区医師会会長が語る、地域に根ざした医療のあり方とは ─『ドクターズ・ファイル』が特集記事を公開

クリニックのDX化によって地域医療サービスの向上に貢献する、株式会社ギミック（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横嶋 大輔、以下「当社」）は、地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」マイタウンニュースに、横浜市中区医師会・秋山修一会長のインタビュー記事を掲載いたしました。

横浜市中区は、横浜港の開港以来、西洋文化の影響を受けて発展してきた地域です。関内・伊勢佐木・本牧の3エリアに分かれ、それぞれ異なる特色を持っています。中区医師会では、地域ごとのニーズに応じた医療体制を整備しており、副会長が各地区を統括することで、医療機関同士の連携を強化してきました。

また、医師会・歯科医師会・薬剤師会・獣医師会から成る四師会が密接な協力体制を組んでいるのも大きな特徴です。定期的な情報交換で培われたその連携力は、災害時や新型コロナウイルスワクチンの集団接種などで大いに発揮されました。中でも獣医師会との連携は珍しく、人獣共通感染症や災害時のペット対応にも備えています。

横浜市中区医師会の主な取り組み

医師会特集記事はこちら :https://doctorsfile.jp/special/090/naka/

■乳幼児健診

中区役所別館2階で、4ヵ月・1歳6ヵ月・3歳児を対象に健康診査を実施。年齢に応じて歯科診察や尿検査を加え、子どもの成長を支えている。

■中区在宅医療事業

中区医師会館内に在宅医療相談室を設置し、在宅医療に関する相談に対応。訪問看護ステーションや居宅支援センターとも連携し、患者とその家族を包括的に支援している。

■中区休日急患診療所

休日の急な症状悪化にも対応できるよう、日曜・祝日には内科・小児科・耳鼻咽喉科の急患対応を実施している（耳鼻咽喉科の診療は不定期）。

「ドクターズ・ファイル」とは

「ドクターズ・ファイル」は、身体の症状・悩みに合わせ、全国のクリニック・病院、ドクターの情報を調べることができる地域医療情報サイトです。診療科目、地域、沿線・駅、診療時間、医院の特徴といった情報からだけではなく、気になる症状、病名、検査名などからも、最適なクリニック・病院、ドクターを探すことができます。「ドクターズ・ファイル」では全国のドクターの想いを編集部が直接取材し、診療方針や医療の道を志したきっかけ、専門としている治療や検査などを紹介しています。医師への総取材数は3万件にのぼる、日本最大級のクリニック情報サイトです。

https://doctorsfile.jp/

会社概要

代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO：横嶋 大輔

本社：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台3階・5階（総合受付）・7階

https://www.gimic.co.jp/

代表の横嶋大輔が株式会社リクルートフロムエー（現・株式会社リクルート）入社後、商品企画部長、営業企画部長を歴任した後、2003年に社内独立制度を利用し、起業。クリニックのDX化によって、最も身近な地域の医療サービスの向上に貢献し、新医療文化の創造を目指しています。地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、クリニック専用の情報共有アプリ「ドクターズ・ファイル メディパシー」、クリニック・医療機関に特化した人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ」、医療機関従事者向け求人メディア「ドクターズ・ファイル ジョブズ」などを展開。

ドクターズ・ファイル： https://doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル メディパシー： https://medipathy.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル クリニコ： https://clinico.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル ジョブズ： https://doctorsfile.jp/jobs/