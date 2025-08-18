¿§¡¢·Á¡¢ÌÏÍÍ¡Ä¡¡¡È°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡É Èþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ÇÀÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤¦¿Þ´Õ¤¬8·î¤Ë½ÅÈÇ½ÐÍè¡ª
¼ÂÍÑ½ñ¤ä»ùÆ¸½ñ¡¢¶µÍÜ½ñ¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë½ÐÈÇ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÂ¼ÀµÎ´¡Ë¤Ï¡Ø¿ÀÈëÅª¤ÇÈþ¤·¤¤ÀÐ¿Þ´Õ¡Ù¡Êhttps://amzn.asia/d/4a8GthL¡Ë¤òÁýºþ¤·¡¢Âè4ºþ¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¤ÎÌ¾Á°¤ÎÍ³Íè¡¢ÆÃÄ§¡¢ÅÁ¾µ¤¬¤ï¤«¤ë
ÀÐ¤Ï121¼ï¤ò¸·Áª¤·¡¢9·ÏÅý¤Î¿§¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀÐ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤äÅÁ¾µ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ¡£¸¶ÀÐ¤ä¸¦Ëá¤µ¤ì¤¿ÀÐ¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¼Ì¿¿¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¿´¤¬¤È¤¤á¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¤Î¥Çー¥¿¤ä´ðÁÃÃÎ¼±¤â¤ä¤µ¤·¤¯²òÀâ
ÀÐ¤´¤È¤Ë¡¢·ë¾½·Ï¡¢Èæ½Å¡¢¹ÅÅÙ¡¢¸÷Âô¡¢Ñü³«¡Ê¤Ø¤¤«¤¤¡Ë¡¢¾òº¯¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¤â·ÇºÜ¡£¥Çー¥¿¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ðÁÃÃÎ¼±¤â´¬Ëö¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÐ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¥Çー¥¿¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÀÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ¤ò¸«¤Æ¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤¿ÀÐ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ä¹ñÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥Í¥é¥ë¥·¥çー¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚÌÜ¼¡¡Û
Ìµ¿§¡ÊÇò¡Ë¤ÎÀÐ
»ç¤ÎÀÐ
ÀÄ¡¢¿å¿§¤ÎÀÐ
ÎÐ¤ÎÀÐ
²«¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÀÐ
¹õ¡¢Ãã¡¢¥´ー¥ë¥É¤ÎÀÐ
ÀÖ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀÐ
¥·¥ë¥Ðー¡¢¥°¥ìー¤ÎÀÐ
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀÐ
´ðÁÃÃÎ¼±ÊÔ
¡Ú´Æ½¤¡¦Ãø¼Ô¾Ò²ð¡Û
´Æ½¤¼Ô¡§µÜÏÆ Î§Ïº¡¡¡Ê¤ß¤ä¤ï¤ ¤ê¤Ä¤í¤¦¡Ë
¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÃÏ³Ø¸¦µæÉôÄ¹¡£1959Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Íý³ØÇî»Î¡£¹ñºÝ¹ÛÊª³ØÏ¢¹ç¿·¹ÛÊª¡¦Ì¿Ì¾¡¦Ê¬Îà°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡£ÆüËÜ¹ÛÊª²Ê³Ø²ñ²ñÄ¹¡£¼ç¤Ê½ñÀÒ¤Ë¡Ø¿ÞÀâ ¹ÛÊª¤ÎÇîÊª³Ø[Âè2ÈÇ]¡Ù¶¦Ãø(½¨ÏÂ¥·¥¹¥Æ¥à)¡¢¡Øµ¯¸»¤¬¤ï¤«¤ëÊõÀÐÂçÁ´¡Ù¶¦Ãø(¥Ê¥Ä¥á¼Ò)¡¢¡Ø¤È¤¤á¤¯¹ÛÊª¿Þ´Õ¡Ù´Æ½¤(»³¤ÈÞäÃ«¼Ò)¡¢¡ØÊõÀÐ¤È¹ÛÊª¤ÎÂç¿Þ´Õ¡ÙÆüËÜ¸ìÈÇ´Æ½¤(ÆüÅì½ñ±¡ËÜ¼Ò)¡¢¡ØÊõÀÐ¤Î¤Ò¤ß¤Ä¿Þ´Õ¡Ù´Æ½¤(À¤³¦Ê¸²½¼Ò)¤Ê¤É¡£
Ãø¼Ô¡§¿ÜÅÄ ÉÛÍ³¹á¡¡¡Ê¤¹¤À ¤Õ¤æ¤«¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Òー¥ê¥ó¥°Ç§Äê¥Òー¥éー¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹Ç§Äê¥Æ¥£ー¥Á¥ãー¡¢¥¨¥Ê¥¸ー¥À¥¦¥¸¥ó¥°Ç§Äê¥À¥¦¥¶ー¡£2003Ç¯¤Ë¥Í¥¤¥Á¥ãー¥ïー¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤ØÆþ¼Ò¡¢¸½¼èÄùÌò¡£ÀÐ¤È¤Î´Ø¤ê¤Ï20Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡£¥Ñ¥ïー¥¹¥Èー¥ó¤È¥Õ¥é¥ïー¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿¥Òー¥ê¥ó¥°¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£¶¦Ãø¤Ë¡Ø°ìÈÖ¤¯¤ï¤·¤¤¥Ñ¥ïー¥¹¥Èー¥ó¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù(¥Ê¥Ä¥á¼Ò)¡¢¡Ø¼é¸îÀÐ¥Ñ¥ïー¥¹¥Èー¥óÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»&ÁêÀÂç»öÅµ¡Ù(²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò)¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¡Ø¿ÀÈëÅª¤ÇÈþ¤·¤¤ÀÐ¿Þ´Õ¡Ù
È¯¹Ô¡§¥Ê¥Ä¥á¼Ò
Äê²Á¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§A5È½¡¿240¥Úー¥¸¡¿¥ªー¥ë¥«¥éー
Amazon ¢Í https://amzn.asia/d/2zG3T47
