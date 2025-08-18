ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥°¥ëー¥×¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖMA¡úPY¡Ê¤Þー¤Ôー¡Ë¡×¡¢¡ÖNIKKEI´ë¶È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁíÁªµó2025¡×¤Ë½Ð¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(°Ê²¼¡¢Åö¼Ò / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°Âð Âî)¤Ï¡¢2025Ç¯8·î18Æü¤«¤é9·î19Æü¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«Éô¡¡¹ä¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖNIKKEI´ë¶È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁíÁªµó2025¡×¤Ë¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖMA¡úPY¡Ê¤Þー¤Ôー¡Ë¡×¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎM&A¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤ÎM&A¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Ë¹¬¤»¤ò±¿¤ÖÀÄ¤¤Ä»¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖMA¡úPY¡Ê¤Þー¤Ôー¡Ë¡×¤òÀ©ºî¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅö¼Ò¤ÎM&A¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MA¡úPY¤Ï¡¢ÂÐ³°Åª¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½¾´´ë²è¡ÖMA¡úPY AWARD¡×³«ºÅ¤Ë¤è¤ë¡È¤ªµÒÍÍ¤Ë¹¬¤»¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡É´ë¶È¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¿»Æ©¤ä¡¢¡Ö¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ーMA¡úPY¡×À©ºî¤òÄÌ¤¸¤¿ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥°¥ëー¥×¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¿»Æ©¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒÍÍ¡¦Äó·ÈÀè¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¥ß¥Êー¡¦ÊÙ¶¯²ñ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËM&A¤ò¶µ¤¨¤ë½ÐÁ°¼ø¶È¤ÇMA¡úPY¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÇM&A¤ò¹¤á¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÅö¼Ò¤ÏÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥°¥ëー¥×¤ÈMA¡úPY¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ËM&A¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¡ÖNIKKEI´ë¶È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁíÁªµó2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤äÄó·ÈÀè¤Î³§¤µ¤Þ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¿Þ¤ê¡¢M&A¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢M&A¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³µÍ×¡¢ÅêÉ¼ÊýË¡
¡ÖNIKKEI´ë¶È¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁíÁªµó2025¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ Ä«´©¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²èÁü¤ª¤è¤Ó¾Ò²ð¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¤½¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ò·×Â¬¤¹¤ë¹¹ð´ë²è¤Ç¤¹¡£
8·î18Æü¡Ê·î¡ËÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡¡Ä«´©¤Ç¤Î´ë²è»æÌÌ¤Î·ÇºÜ¤ª¤è¤Ó¡ÖNikkei Brand Voice¡×(X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢Facebook¥¢¥«¥¦¥ó¥È)¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Áªµó´ü´Ö¤Ï2025Ç¯8·î18Æü¡Ê·î¡Ë～9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ç¡¢9·îËö¤Ë¾å°Ì3¼Ò¤¬·èÄê¤·¡¢ºÇ½ª·ë²ÌÈ¯É½¤Ï10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆü·ÐID¡×¤Ø¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÅÐÏ¿ÌµÎÁ¡Ë
¡ÖÆü·ÐID¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤Î¤´ÅÐÏ¿¤Þ¤¿¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¸å¡¢²¼µ¤è¤ê¤´ÅêÉ¼¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÅêÉ¼¤Ï1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤1É¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
https://esf.nikkei.co.jp/chara2025/(https://esf.nikkei.co.jp/chara2025/)
¤´»²¹Í¡§¡ÖMA¡úPY¡Ê¤Þー¤Ôー¡Ë¡×¾Ò²ð¡ÊMA COLORS¡Ë
https://colors.nihon-ma.co.jp/about/character
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2127¡Ë¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ8ÈÖ2¹æ 鉃¹Ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 24³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÅù
ÀßÎ©¡§ 1991Ç¯4·î
µòÅÀ¡§ Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¡¢²Æì¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢
¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡Ê¸½ÃÏË¡¿Í¤ª¤è¤ÓÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤ÎµòÅÀ¤ò´Þ¤à¡Ë
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡pr@nihon-ma.co.jp