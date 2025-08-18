AuthenticAI代表・上田徹、日韓国交正常化60周年記念の国際セミナーに登壇

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、2025年8月20日(水)に韓国・ソウルで開催される「韓日国交正常化60周年記念 ファッションテック国際セミナー」において、代表の上田が登壇することをお知らせいたします。

オーセンティックAI社は、「人とAIの共創社会」の実現を目指し、企業向け生成AIプラットフォーム「MaisonAI」を中核に、企業の創造性と生産性を引き出す伴走型の支援を提供しています。お客様が抱える課題に対し、生成AIの技術と業界知識を組み合わせて最適な解決策を導き、AIの社会実装を後押ししています。

■日韓の次世代リーダーが集い、ファッションの未来を「共創」する

日韓国交正常化60周年という記念すべき年に開催される本セミナーは、「ファッション×AIの融合」をテーマに、両国のファッションテック業界を牽引するリーダーたちが一堂に会する国際的なイベントです。急速な進化を遂げる生成AIがもたらす産業の変化に対し、日韓のトップランナーたちがそれぞれの知見を共有し、新たなイノベーションを「共創」する場として企画されました。



この度、オーセンティックAI社代表の上田は、日本のファッション×AI分野における第一人者として招待を受け、「生成AIとファッションデザインの未来」と題した講演を行います。同じく日本を拠点とする画像認識技術の「Newrope」ほか、韓国からはAI-ECソリューションの「STUDIO LAB」、デザイントレンド分析の「DESIGNOVEL」といった各分野のトップ企業が登壇。国境を越えた次世代リーダーたちとの対話を通じて、人とAIが共存する新しいファッション業界の未来像を提示してまいります。

■株式会社AuthenticAI 代表取締役 上田 徹 コメント

この度は、韓日国交正常化60周年という歴史的な節目に開催される国際セミナーに、日本のファッションAI分野を代表する一人としてお招きいただき、大変光栄に思います。生成AIは、私たちの創造性を解き放ち、これまで不可能だったアイデアを形にする力を持っています。これは、国や文化の違いを超えて、新しい価値を共に創り出すための強力なツールにもなり得ると確信しています。

今回のセミナーでは、韓国の素晴らしいリーダーの皆様と共に、技術の優劣を競うのではなく、手を取り合ってファッションの未来をどう豊かにしていけるかを議論できることを楽しみにしています。このイベントが、両国のさらなるビジネス交流の架け橋となり、「人とAIの共創社会」の実現を世界へ広げていく一歩となるよう、尽力してまいります。

■セミナー開催概要

韓日国交正常化60周年記念 ファッションテック国際セミナー「ファッション×AIの融合：韓国と日本のリーダーたち」

日時：2025年8月20日(水) 14:00～16:50

場所：韓国・ソウル COEX 3階 カンファレンスルーム E1・E2

主催：韓国繊維産業連合会（KOFOTI）

後援：韓国 産業通商資源部（MOTIE）、JAFIC（日本アパレル・ファッション産業協会）

お申し込み：本セミナーへの参加をご希望の方は、画像のイベント案内に記載のQRコードよりお申し込みください。

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact