Temu、韓国政府公認の品質認証機関FITIと提携、品質管理体制を強化し信頼できるEC環境を構築

本覚書に基づき、FITI試験研究院はTemuで取り扱う繊維商品・アパレル商品に対し、第三者による試験サービスを提供します。この提携により、Temuが既に構築している品質保証体制に独立した検証プロセスが加わり、技術基準の遵守を確保するとともに、出品者による商品の一貫性や信頼性の向上を支援します。

FITIは、Temuのプラットフォーム上で販売される商品が関連する安全基準や規制を満たしていることを確認する、世界各国の試験・認証機関ネットワークに新たに加わりました。この提携関係は、韓国の消費者の信頼を一層深めるというTemuの姿勢も示しています。

「今回のTemuとの提携を通じて、FITIの試験・認証における専門性は、グローバルな流通プロセス全体において消費者の安全と商品の信頼性を確保する上で重要な役割を果たすと期待しています。今後も国際規格に準拠した独立かつ公正な試験・認証サービスを提供し、韓国および世界の消費者により安全な購買環境を提供してまいります」

とFITI試験研究院のユン・ジュギョン院長は述べています。

FITIは1965年に設立され、韓国産業通商資源部が認定する国家認定機関KOLASの下、韓国で初めて国際認定を受けた試験機関です。繊維、消費財、環境など幅広い分野で試験・検査・認証サービスを長年提供しており、韓国国内にとどまらず、中国やベトナムをはじめとする海外市場でも活動しています。

TemuとFITIの提携関係は昨年より継続的に進められており、実務的かつ多角的な協力体制が整ったことを受けて今回正式に発表されました。これは、韓国の有力試験・認証機関との戦略的パートナーシップを通じて、強固な品質管理システムを構築するというTemuの取り組みを反映したものです。

Temu広報担当者は次のように述べています。

「FITIとの協力は、当社の品質管理体制をさらに強化し、信頼できるEC環境を構築するための新たな一歩です。韓国の消費者をはじめ、世界中のお客様に安心して手頃な価格でショッピングを楽しんでいただけるよう、引き続き信頼できる機関とのパートナーシップを拡大してまいります。」

■Temuについて

Temuは、消費者の皆様と世界中の数百万の販売事業者、メーカー、ブランドをつなぐオンラインマーケットプレイスです。世界90以上の市場で事業を展開し、手頃な価格で高品質な製品を提供することで、消費者の生活向上を支援しています。2022年9月に米国でサービスを開始したTemuは、消費者の皆様と販売事業者が夢を実現できるよう、最も手頃な価格で質の高い商品を提供することに取り組んでいます。日本では2023年7月にサービスが開始され、効率化されたサプライチェーンによって実現された豊富な商品選択と価格の手頃さが、消費者から好評を得ています。

2024年12月に発表されたAppleのApp Storeランキングでは、Temuは日本における無料iPhoneアプリのダウンロード数で第2位を獲得しました。また、同年11月には『日経トレンディ』が発表した「2024年ヒット商品ベスト30」において第9位にランクインし、唯一のオンラインマーケットプレイスとして注目を集めています。