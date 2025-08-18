つうけんアドバンスシステムズが生成AIチャットボット「SELFBOT」を導入。高精度RAGとTeamsの連携でコールセンター業務を効率化

SELF株式会社

SELF株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：生見 臣司、以下：SELF）が提供する生成AIチャットボット「SELFBOT」が、株式会社つうけんアドバンスシステムズ（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：打出邦彦、以下、つうけんアドバンスシステムズ）にコールセンター業務の効率化を目的として導入されました。

■本件のポイント

- つうけんアドバンスシステムズがコールセンター対応の工数削減を目的として「SELFBOT」を導入- SELF独自の高精度RAG技術により、必要な情報を正確に検索・抽出- Microsoft Teamsとの連携により、既存の社内環境にスムーズに導入- 24時間365日体制のサポート業務において、ナレッジ活用を強力に支援

■導入の概要

つうけんアドバンスシステムズはエンドユーザーからの問い合わせに、約50名で24時間365日体制で対応しています。これまで、複雑かつ多岐にわたる顧客からの問い合わせに対し、対応に必要な情報を都度マニュアルやナレッジベースから検索する必要があり、対応に大きな工数がかかる点が課題となっていました。

今回導入されたSELFBOTは、RAG（検索拡張生成）技術を活用して、社内に蓄積されたナレッジから必要な情報を的確に抽出。高精度の回答を即座に得られるため、一次対応の負荷を大幅に軽減します。

さらに、社内で日常的に使用しているMicrosoft Teamsとの連携も容易に行えることから、既存の業務フローに変更を加えることなく導入が可能となり、スムーズな展開を実現しました。

■株式会社つうけんアドバンスシステムズについて

つうけんアドバンスシステムズは、北海道札幌市に本社を構えるIT企業です。ソフトウェア開発やITインフラソリューションを中核としたIT事業に加え、ITサービスの運用・保守（MSP）や、事業所・拠点間を結ぶネットワーク提供（リセール）などを通じ、ICT全体を最適化する提案・構築を行っています。北海道の地域社会とともに、持続可能なICT活用を目指し、多様なサービスを展開しています。

■つうけんアドバンスシステムズ担当者のコメント

ITビジネス事業本部 MSP事業部

アシスタントマネージャー

北地 海斗 氏

24時間体制で多くの問い合わせに対応している中で、対応者が必要な情報に素早くアクセスできるかどうかは、非常に重要な課題でした。SELFBOTは、高度な検索能力と、Teamsとの連携のしやすさが魅力で、既存の環境にそのまま組み込めた点が導入の決め手です。今後はさらなるナレッジ活用と業務効率化を進めていきたいと考えています。

■生成AI連携「SELFBOT」とは

ドキュメントやURLを自動学習させ、即座に回答に導ける次世代の高精度チャットボットです。社内対応はもちろん、顧客対応にも利用が可能です。

SELFBOT顧客対応：https://self.systems/selfbot/(https://self.systems/selfbot/)

SELFBOT社内利用：https://self.systems/selfbot-inside/(https://self.systems/selfbot-inside/)

■「SELFBOT」の主な特徴

1. 独自のRAG技術によって、高精度の回答を提供

生成AIの精度を高めるRAG技術によって、ハルシネーションを徹底的に抑制。

さらに独自のデータ処理技術などによって、カスタマーサポート業務の自動化などの用途に活用し得る回答精度を実現しました。

2．使いやすい管理画面で、誰でも手軽に運用可能

トレーニング用のデータセット構築、シナリオ作成は不要です。専用の管理画面から、既存のドキュメントファイル（Word、Excel、PDFなど）やWebページのURLをアップロードするだけで、社内データと連携したAIチャットボットを構築できます。

3．情報漏洩対策など、セキュリティも万全

SELFBOTは、Azure OpenAI Serviceと連携しており、会話内容がAIに学習される心配もありません。また、Googleアカウント、MicrosoftアカウントによるSSO認証、IPアドレスによるアクセス制御等の機能を備えており、高度なセキュリティを実現します。

4．目的に応じて選べる、多彩なUI

SELFBOTは、Webサイトへの設置のほか、認証されたアカウントのみログイン可能な専用画面での利用も可能です。また、Webサイトに埋め込む際には表示形式を「バナー型」「アイコン型」「AIフォーム」から選択可能。さらに、チャット画面の表示形式も「チャット型」「検索型」から選択可能です。導入目的に応じてUIを選ぶことができるので、利用率が向上し、導入効果が高まります。

5．多様な環境で利用可能

SELFBOTはMicrosoft TeamsやSlackといったビジネスツールをはじめ、様々な外部サービス、ツールと連携しています。GoogleサイトやSharePointで構築した社内ポータルサイトにも搭載でき、LINE公式アカウントとも連携しています。

※ AIアバター利用時は外部ツールとの連携ができない場合があります。

■生成AI×RAG活用セミナー実施中

SELF株式会社では生成AI×RAG活用セミナーを定期的に開催しています。このセミナーでは生成AIやRAG（検索拡張生成）についての最新情報や、RAGを活用したツールの導入・運用についての情報を発信しています。是非お気軽にお問い合わせください。

セミナーの詳細はこちら :https://self.systems/selfbot/handson_seminar/■株式会社つうけんアドバンスシステムズ 概要

所在地：北海道札幌市中央区南1条西11丁目1番地

コンチネンタルビル 8階

設立：2001年10月1日

代表：代表取締役社長 打出邦彦

URL：https://www.tads.co.jp/

■SELF株式会社 会社概要

所在地：東京都新宿区西新宿8-15-17 住友不動産西新宿ビル2号館 6F

設立：2014年11月

代表：生見 臣司

URL ：https://self.systems

アプリ：https://self.software

■本件に対するお問合せ

企業名：SELF株式会社

担当者：広報_桜井

メール：info@self.systems

電話 ：03-6908-8434