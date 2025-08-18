大島麻衣が全男性芸能人に注意喚起「『今日何の集まり？』って聞く女」は気をつけた方がいい　衝撃の理由に千鳥も戦慄「怖っ！！」『チャンスの時間』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#325を、8月17日（日）夜11時より放送いたしました。

（見逃し配信URL : https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p325）

■「男の部屋に行ったとき...」グラドル・高梨瑞樹が“女性の痕跡に気づく”まさかのきっかけに千鳥爆笑

8月17日（日）放送の#325では、男性の知らない女性の本音を歌にのせて暴露する企画「女性の本音ラブソング～真夏の復活SP～」を開催。約1年半ぶりの開催となった今回は、“本音女王”として殿堂入りしている元AKB48でタレントの大島麻衣さんと、“元祖本音シンガー”ことタレント・若林亜希さんに加え、グラビアアイドル・池田ゆうなさん、高梨瑞樹さん、成瀬いなさんが初参戦。特別審査員にお笑い芸人・AMEMIYAさんを迎え、知られざる“女心”が込められた“本音ソング”を審査しました。

“レジェンド本音シンガー”として君臨する大島さんと若林さんへの下剋上を掲げた初参戦組の挑戦では、気合が入るデートで「スリルを感じるため」に身につける“勝負下着”を明かした池田さんに、ノブさんが「Mr.Childrenの『名もなき歌』みたい」とコメント。「彼氏が捕まると女は『待ってるね』と言いながらも浮気してる」という歌い出しで、ヤンキーの恋愛事情を歌った成瀬さんには、大悟さんが「慰問とかで歌っても良いかもね」と感心するなど、初挑戦ながらも“本音シンガー”としてのポテンシャルを見せつけました。

そんな中、特に千鳥から「素晴らしい！」と絶賛を浴びたのは、“女性の痕跡を隠したがる男性”への教訓を込めた高梨さん。「男の部屋に行ったとき」「ネフリでホラー映画15分見た跡があったら『こっからおっぱじめたんだ』って分かるよ」と、隠し事をする男性へのリアルな指摘を歌い上げた高梨さんは、「女の子が来るってなったら、絶対痕跡を消す。でも視聴中コンテンツは消さない」「男の人って『刃牙』か『孤独のグルメ』しかない」と語り、男性陣は笑いながらも納得の表情を浮かべました。

■大島麻衣が全男性芸能人に注意喚起「『今日何の集まり？』って聞く女」は気をつけた方がいい

衝撃の理由に千鳥も戦慄「怖っ！！」

初参戦メンバーが健闘した一方で、大島さんも“本音女王”ぶりを発揮。時代によって進化している“浮気のバレ方”について、「絶対にチェックされない安全ツール それがPayPayのメッセージ機能」と現代の浮気事情を暴き、「今これが主流です。（世の男性たちは）“言ってくれちゃったな”と思ってると思う」と語った大島さんに、千鳥は「何それ！？」「PayPayさんスゴいことしてるやん」と驚愕しました。

さらに「いつの時代もこういう女性には気をつけてね、という歌」と前置きした大島さんは、『トゥルース～真実～』と題した歌も披露。「やっぱ派手な子より地味な子が危ない 黒髪ロングでラーメンすすれない女 特に『今日何の集まり？』って聞く女 週刊誌に売る時言いやすいから聞いてるだけ」と、衝撃の内容をメロディにのせて熱唱し、千鳥を「怖っ！！」と絶叫させました。「地味な子は紛れられる」「どこにでもいるけど、いつも覚えられてない子は気をつけた方がいい」と、男性陣に注意喚起を促した大島さんは、“ラーメンをすすれない”というポイントについても「ぶりっこの一環。もしくは週刊誌側の人間だと音が入ってしまうので（すすれない）」と解説し、「録音！？」と千鳥をさらに戦慄させました。また、AMEMIYAさんから「『今日何の集まり？』っていつ聞いてくるの？」と質問されると、大島さんは「隣に座った女の子」「みんなに聞けばいいのに。隣でそっと聞いてくる人がいる」と回答。大島さんの説明に、心当たりがあるような表情をした千鳥が声を揃えて「はい」と頷き、笑いを誘う場面もありました。

そのほか、若林さんは妻の勇姿と本音を見届けるべくスタジオに同行していた、夫でボクシング元世界2階級制覇王者の京口紘人さんの前で、赤裸々な過去の恋愛を告白。明け透けに語られた若林さんの“本音ソング”を真剣な表情で見守っていた京口さんに、大悟さんが思わず「どういうことやねん、旦那が頷いてるって」とツッコミを入れる展開となりました。本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

#325放送日：8月17日（日）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA