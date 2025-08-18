建築設計やインテリアデザインを手がけるLUSTYdesign Inc.がハワイでの活動を本格始動！「LUSTYdesign HAWAII」の提供を開始！

LUSTYdesign 株式会社

人の心に“ときめき”を灯す空間づくりをテーマに、建築設計やインテリアデザインを手がけるLUSTYdesign株式会社（本社：大阪府大阪市、代表者：代表取締役 大江 俊輔、以下、LUSTYdesign Inc.）は、グローバル化の第1弾として、「LUSTYdesign HAWAII」をオープンし、ウェブサイトとプロモーションビデオ（PV）を公開いたしました。日本の美意識とハワイのライフスタイルを融合させ、設計を始め、物件探しから施工までを1ストップでサポートし、ハワイでの夢の空間づくりを実現いたします。

日本発のデザインクオリティで、ハワイで理想の暮らしを実現

「LUSTYdesign Inc.」は、この度、「LUSTYdesign HAWAII」を立ち上げました。また立ち上げに伴い、ウェブサイトとプロモーションビデオ（PV）も公開いたしました。

ハワイでは、日本のように施工や開業がスムーズに進まないケースが極めて多く、店舗であれば開業までに数年単位を要することが多々あります。設計や施工、店舗出店に関する各種許認可申請、施工に関する費用管理やスケジュール管理、そして施工のクオリティ管理が煩雑になることもしばしばです。そのため、スケジュール通り且つ予算通りに、そして高いクオリティで完成するようプロジェクトを進行させるためには、極めて高いマネジメント能力が求められます。「LUSTYdesign HAWAII」では、ハワイでの別荘や移住後の住まい、店舗等の設計を始め、物件探しから施工までのすべてのプロセスを日本語でワンストップでサポート。打ち合せは日本、ハワイのどちらでも可能、加えてオンラインも可能なため、無駄なく効率的に、そして安心安全の日本クオリティでクライアントの夢を実現いたします。

「空間にときめきを」をコンセプトに、心がときめくような美しい空間を追求し、ハワイライフをより豊かに彩る空間をご提案いたします。日本の優れたデザインを現地に根付かせ、お客様一人ひとりの夢をかたちにする最適な空間づくりを進めてまいります。

公式ウェブサイト： https://www.lustydesign-hawaii.com/

プロモーションビデオ： https://youtu.be/eNOK7yB08QM

■LUSTYdesign Inc. オフィス■公式ウェブサイトイメージLUSTYdesign HAWAII の強み

1. 世界水準のデザイン力

国内外で多数のアワードを受賞したデザイン力を生かし、ハワイの住宅や店舗に、他にはない唯一無二の空間を提供。高品質なデザインで、クライアントの理想を形にします。

2. 日本語で安心サポート

日本語対応で、スムーズなコミュニケーションを実現。日本人の感性を大切にしたデザインで、現地の文化やニーズに適応した空間づくりを行います。打ち合せは日本、ハワイのどちらでも可能、加えてオンラインも可能なため、無駄なく効率的に対応します。

3. ワンストップサービスで完全サポート

物件探しから設計、施工まで、全てのプロセスを一貫して提供するトータルサポート。信頼できる現地の日本人パートナーと連携し、スムーズで安心安全且つ高いクオリティのサービスを実現します。

LUSTYdesign Inc. 代表 大江 俊輔のコメント

ハワイでの暮らしに憧れ、いつか自分もここで空間づくりができたら──そんな想いから始まったプロジェクトです。ハワイに住みたい方にとって、言葉・文化・費用・スケジュール・各種申請手続きの壁は大きな不安だと思います。私たちはその不安を取り除き、日本と変わらぬクオリティで、理想の空間をワンストップで形にします。現地のリアルと日本人の価値観、その両方を知る私たちだからこそ、できることがあります。ぜひ、私たちと一緒に、あなたのハワイライフを形にしていきましょう。

LUSTYdesign Inc.について

“空間にときめきを”をテーマに大阪を拠点に建築及びインテリアデザインを手掛けるデザインオフィス。これまでに戸建住宅やカーディーラーのショールームなどの建築デザインの他、割烹料理店やフレンチレストランなどの飲食店やオフィス、各種店舗のインテリアデザインを多数手掛ける。

国内外での国際デザインアワードの受賞歴は多数有り。クライアントは国内のみならず、近年は海外企業からのオファーも受けており、活動の幅を海外へも拡大している。

この度、LUSTYdesign HAWAIIを立ち上げ、日本のクライアント向けにハワイの別荘や移住後の住宅のデザインをメインに、物件探しから施工までを1ストップで手掛けるサービスを開始。

LUSTYdesign Inc.

会社名 ：LUSTYdesign 株式会社

代表者 ：代表取締役 大江 俊輔

公式サイト(日本サイト) ：https://lusty-design.com/company/

公式サイト(ハワイサイト) ：https://www.lustydesign-hawaii.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/lustydesign_official/

Note ：https://note.com/lustydesign