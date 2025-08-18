介護現場の“リアルな声”をカタチに。総フォロワー数23万人超えの介護YouTuber『ごぼう先生』とニッセン「ナースレーヌ」がコラボした新作ウェアの先行予約販売を、8月18日に開始しました。

株式会社ニッセンホールディングス

株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕 淳）が展開する医療美容・介護のユニフォームショップ「Nursereine（ナースレーヌ）」では、介護YouTuberとして人気の「ごぼう先生」こと簗瀬 寛（やなせ ひろし）さんとコラボレーションした商品の先行予約を、8月18日（月）より開始いたしました。

予約は、ニッセンオンラインショップ（https://www.nissen.co.jp/）または、株式会社GOBOU公式ECサイト（https://gobou.base.shop/）で受付中です。なお、商品の発送は9月中旬以降を予定しています。

ニッセン本店「ナースレーヌ」はこちら :https://www.nissen.co.jp/s/medical-uniforms/

開発のきっかけは、現場に寄り添った商品づくりをしたいという想いから。

ニッセンでは、”想像以上の「あったらいいな」を。期待以上の「ちょっといいな」を。”というブランドミッションを体現した商品開発のため、さまざまな方法でお客様の声を聴く活動を行っています。

この活動をユニフォームの商品企画でも実現するため、介護の現場で活躍しているYouTuber「ごぼう先生」とのコラボレーションを企画。2025年2月から始動したこのプロジェクトで大事にしたのは、「現場のリアルな声をもとに、現場で本当に役立つユニフォームをつくる」という想いでした。

そのため、プロジェクトの進捗報告や商品への要望募集を、「ごぼう先生」のSNSを通じて発信。実に、3,000件以上のリアルなコメントが集まり、この声を参考にしてデザインや快適性、機能的なディテールといった多面的なニーズを深掘りし「現場で本当に着たくなるユニフォーム」を開発しました。

プロジェクトの過程は、「ごぼう先生 おひとりさま健康塾」にてご視聴ください。

ごぼう先生おひとりさま健康塾 :https://www.youtube.com/@HiroshiYanaseYOBOU/

ごぼう先生 profile

株式会社GOBOU 代表取締役

簗瀬 寛（やなせ ひろし）

1985年7月23日 生まれ。愛知県岡崎市出身。日本福祉大学卒業。2014年に株式会社GOBOUを創業。喫茶店のような地域密着型デイサービス「リハビリカフェ倶楽部」を岡崎市に開設。

YouTubeチャンネル登録者12万人。SNSの総フォロワー数は23万人以上。介護士の業務負担を減ら

し「楽」をつくる存在を目指す。

本当はどちらか１つを商品化だったのに！？良すぎて決められないので、どちらも商品化した渾身のウェア！

介護の現場で働く方々の声をもとに、ポロシャツタイプのユニフォームの企画が2025年2月にスタートしました。

「ごぼう先生」の公式SNSでは、襟付きのポロシャツタイプと、スクラブ風の襟なしタイプの2デザインを公開し、フォロワーの皆さまからデザインや機能性に関するご意見を募集。

3,000件を超える熱い声をいただき、その一つひとつに目を通しながら、商品開発を進めてきました。

そして6月、どちらのデザインを商品化してほしいかを問う人気投票を実施。622票を集めた「襟付きポロシャツ」と、807票を集めた「襟なしスクラブタイプ」、どちらも多くの支持を得る結果となりました。

当初は1型のみの発売を予定していましたが、ユニフォームへの想いが詰まった数多くのご意見を受け、2タイプとも商品化することを決定しました。

商品名：ごぼう先生ｘニッセン by Nursereine 本音のポロシャツ

商品番号：BKX1425E0001

販売ページ：https://www.nissen.co.jp/item/BKX1425E0001

サイズ：8サイズ（S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L）

カラー：5色（オフホワイト、ネイビー、黒、オフホワイト×ネイビー、ラベンダー×ネイビー）

基本価格：\2,739～\3,839(税込) ※販売価格はキャンペーン実施時期により異なります。

商品名：ごぼう先生ｘニッセン by Nursereine 本音のスキッパーポロシャツ

商品番号：BKX1425E0002

販売ページ：https://www.nissen.co.jp/item/BKX1425E0002

サイズ：8サイズ（S,M,L,LL,3L,4L,5L,6L）

カラー：5色（オフホワイト、ネイビー、黒、オフホワイト×ネイビー、ラベンダー×ネイビー）

基本価格：\2,739～\3,839(税込) ※販売価格はキャンペーン実施時期により異なります。

SHOP information 『Nursereine（ナースレーヌ）』

お仕事している時も、どこかに「自分らしさ」を感じていたい。そんな想いに寄り添い、あなたらしさをお届けするNursereine（ナースレーヌ）は、医療美容・看護・介護従事者の仕事着や仕事用品を取り扱うショップです。

ニッセン本店「ナースレーヌ」 :https://www.nissen.co.jp/s/medical-uniforms/楽天市場店はこちら :https://www.rakuten.co.jp/nursereine/