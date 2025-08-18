Hakuhodo DY ONE、和歌山県の「令和7年度生成AI活用講習」を企画・実施

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、和歌山県内の企業を対象に、生成AIの活用および担当者育成を目的とした「令和7年度生成AI活用講習」を企画・実施いたします。企業における生成AI活用の重要性が高まるなか、実務に直結する知識やスキルが求められています。当社は実践的なプログラムの企画・提供を通じて、国内企業における生成AI活用と人材育成のさらなる推進を目指します。

近年、生成AI技術は既存事業の効率化や高度化を加速させ、社会インフラとしての役割も高まっています。企業においても競争力の維持・強化のため、生成AIの活用が不可欠となりつつあります。そのため、企業の経営層や部門のリーダー、現場担当者が生成AIに関する知識とスキルを習得し、社内での積極的な活用が求められています。

「令和7年度生成AI活用講習」は、和歌山県が県内企業のDX推進や生成AI活用の促進を目的に開催する、データ活用や各種デジタル技術の基礎知識・スキルを習得するための講習です。当社はこれまで、DX・AI領域において多くの企業を支援してまいりました。最新の生成AI技術を活用した組織・業務変革や生産性向上を実現するコンサルティングサービス、各企業の業務課題に合わせた生成AI導入・活用支援など、豊富な知見と実績を有しています。また、社内においてもデジタル広告分野でのAIエージェント導入や、生成AIを活用した業務プロセスの自動化・効率化に取り組み、さまざまな業務領域で生産性向上と付加価値創出を実現しています。

このたび当社は、「令和7年度生成AI活用講習」の企画・実施を通じて、和歌山県内企業における生成AIの効果的な活用と、それを担う人材の育成をより一層支援してまいります。当社の知見や実績を活かし、実務に直結する実践的なプログラムを提供することで、県内企業の競争力強化や業務変革、新たな価値創出に貢献いたします。今後も、企業の生成AI活用推進と人材育成への支援を積極的に展開し、生成AIがもたらす業務革新やイノベーション創出を後押ししてまいります。

当社が企画・実施する「令和7年度生成AI活用講習」の概要

本講習は、和歌山県内企業の経営層、部門のリーダー、現場担当者を対象に、生成AIの基礎知識から実務への応用までを体系的に学ぶ1日完結型のワークショッププログラムです。参加者は、生成AIの仕組みや最新の活用事例について理解を深め、自社の業務課題を題材に、生成AIを活用した解決策の立案からプレゼンテーションまでを実践的に体験します。これにより、生成AIの導入に不安を抱える経営者の方々が、AI活用の第一歩を踏み出すための実践的な知識と経験を得ることができます。「誰かに話したくなる生成AI体験」を通じて、今後のビジネスにおけるAI活用の可能性を広げる最適な機会となっています。

実施日：2025年10月24日（金）

場所：和歌山県民文化会館

対象：和歌山県の事業者 30名

講師：Hakuhodo DY ONE チーフAIストラテジスト 中原柊

概要：

- 生成AIに関する基礎知識とスキルの習得

- 生成AIの仕組みや活用方法の理解

- ワークショップ形式による自社業務への生成AI活用の実践

- 成果発表としての最終プレゼンテーション

詳細はこちら

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



