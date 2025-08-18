ロカオプサイト、テンプレートを大幅拡充

株式会社ロカオプ

Googleマップ（MEO）対策を中心に、集客から来店・リピートまで店舗運営に関するさまざまな課題を一気通貫で解決するSaaSツール「ロカオプ」を展開する株式会社ロカオプ（本社：東京都新宿区新宿 代表取締役：縣将貴、以下：ロカオプ）は、店舗向けWebサイト作成サービス「ロカオプサイト」のテンプレートを大幅に拡充しました。

従来から複数のテンプレートを提供してきたロカオプサイトですが、今回のアップデートで新たなデザインパターンが追加され、より幅広い業種・販促シーン・ブランドに対応できるようになりました。

また、本年リリースしたAI搭載の「ワンクリックWebサイト自動生成(https://locaop.jp/news/site-ai-gen/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250818_templates)」機能との組み合わせにより、「テンプレート選択＋URL入力」だけで、高品質かつ訴求力の高い集客ページをスピーディに公開できます。

開発の背景

多くの中小規模店舗では、Webサイト制作において「制作時間の確保」「デザイン品質の維持」「運用ノウハウの属人化」などが課題となっています。ロカオプはこれまでノーコードでサイト構築ができるロカオプサイト機能を提供してきましたが、より多様な業種や目的に柔軟対応し、制作負担を一層軽減するために、テンプレートの大幅拡充を実施しました。

この拡充により、初めてWebサイトを立ち上げる店舗様はもちろん、既存ランディングページのリニューアルや販促キャンペーン用の特設ページを短期間で制作したい事業者様にとっても、頼れるソリューションとなります。

テンプレート拡充の3つのポイント

1. 業種・目的別に最適化されたデザインバリエーション

飲食、美容・リラクゼーション、フィットネス、クリニック、スクールなど、幅広い業種の情報設計やビジュアルニーズに応えるテンプレートが充実。

メニュー紹介やアクセス案内、予約導線の強化、キャンペーン告知、採用ページなど、目的別に即戦力となるデザインを選択できます。

2. AI自動生成との高い親和性

選んだテンプレートに対して、既存の自社サイトやメニュー情報、SNS投稿などのURL（最大5件）を入力するだけで、AIがテキストや画像を自動収集・解析。

営業時間、メニュー、アクセス情報などを整理し、テンプレートに最適な形で自動配置します。これにより、短時間でも情報の網羅性とデザインの一貫性を両立できます。

3. 誰でも思い通りに仕上げられる柔軟性

作成されたサイトは、そのまま利用することも、写真・文章・色使いを店舗独自の雰囲気に合わせてアレンジすることも可能。固定されたデザインに縛られず、「らしさ」を表現しながら集客ページを完成させられます。

活用シーンの広がり

テンプレートの拡充により、以下のようなシーンでの活用が容易になります。

- 新メニューや新サービスのローンチ用ランディングページ- 季節ごとの販促キャンペーン特設ページ- 多店舗展開の拠点別ページ- 採用ページやスタッフ紹介ページ- イベントや体験会の申込ページ

これらがすべて「テンプレート選択＋URL入力」だけで完成し、必要に応じてカスタマイズできるため、スピードと品質の両立が可能になります。

「ロカオプ(https://locaop.jp/)」について

株式会社ロカオプが提供するサービス「ロカオプ」は、Googleマップ（MEO）対策を中心に、集客から来店・リピートまで店舗運営に関するさまざまな課題を解決するツールです。

Googleマップ対策、24時間予約可能なWeb予約、顧客ニーズを明確化するためのアンケート、クチコミ促進、簡単なWebサイト制作ツールなど、店舗運営に必要な機能を統合したプラットフォームです。

