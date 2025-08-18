龍神の書道パフォーマンスで大島七夕まつりが大盛況

株式会社ファーストイノベーション龍神の書道パフォーマンスで大島七夕まつりが大盛況

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）のグループ会社である合同会社LinksEntertainment（本社：福岡市中央区薬院、代表：梶川 隆史、以下LinksEntertainment）は、官民連携の地方創生プロジェクト『つながり応援プロジェクト』の一環として、2025年8月7日（木）に福岡県宗像市・大島で開催された「大島七夕まつり」において、現代書道アーティスト劔朧（けんろう）氏による龍神の書道パフォーマンスを18:30から港湾緑地公園ステージでプロデュース。多くの来場者を魅了し、盛況のうちに終了しました。

イベント概要と背景

大島七夕まつり(夕方)大島七夕まつり(夜)

宗像市・大島は、世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群にゆかりのある歴史と豊かな自然に恵まれた離島。毎年8月7日に「大島七夕まつり」が催され、17:00からのステージイベントと出店、20:00から中津宮での七夕神事が行われます。今年は多彩なプログラムの中でも、劔朧氏の書道パフォーマンスが大きな注目を集めました。

梶川隆史 CEO が率いるリンクスエンターテイメントの取り組み

LinksEntertainment 代表 梶川隆史イベント当日の様子

LinksEntertainmentは、ファーストイノベーションのグループとしてエンターテインメント事業・イベントプロデュースを担い、本社：福岡市中央区薬院3-7-6 3F／東京支社：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52Fの体制で運営。代表の梶川 隆史は宗像エリアとも縁が深く、地域活性と文化交流を推進しています。今回、梶川は関連会社の「合同会社渡海屋」を通じて劔朧氏をキャスティングし、ステージ演出と広報を主導。プログラム上も18:30「書道パフォーマンス（合同会社渡海屋）」として公式に位置づけられました。

現代書道アーティスト 劔朧（けんろう）氏について

現代書道アーティスト 劔朧（けんろう）氏

福岡を拠点に《今を書く》をコンセプトに活動。国宝・世界遺産に関連する作品制作や、寺社への龍の墨絵奉納などで評価を得ています。独自の文字表現やライブパフォーマンスで、国内外から支持を集める注目のアーティストです。

龍神のパフォーマンスで会場を魅了

書道パフォーマンス

2025年8月7日18時30分、港湾緑地公園ステージにて劔朧氏のパフォーマンスが始まりました。高さ2メートルを超えるコンパネに全身を使って一気に描き出される龍神の姿。筆がパネルを走る音とともに、観客の期待は最高潮に達しました。

完成と同時に会場からは大きな拍手と歓声が沸き起こり、子どもから高齢者まで幅広い世代が感動を共有するひとときとなりました。SNSでもその様子が多数投稿され、リアルタイムで話題が広がりました。

当日のハイライト

龍神の作品

18:30、港湾緑地公園ステージにて開始。高さ約2メートル級のコンパネに、全身の動きで龍神を一気呵成に描く迫力の演出に、会場は大きな拍手と歓声に包まれました。キッズダンス、フラダンス、合唱、シャボン玉ショーなどのプログラム（17:00～19:40）の中でも象徴的なシーンとなり、SNS上でも多数の投稿・反響が確認されています。

イベント後の交流と今後の展望

劔朧氏による看板制作合同会社渡海屋の新オフィス看板

終了後、劔朧氏は合同会社渡海屋の新オフィス看板を制作。宗像大島における現代アートと地域の結びつきを示す作品として掲出されました。

さらに、同行いただいた現代アーティストでインフルエンサーの「RONZAEMON（フォロワー7万人）」、「Dolly（フォロワー1.8万人）」と共に七夕アートを現地で実演制作し、記念品として合同会社渡海屋に納めました。

LinksEntertainmentの梶川 代表は「アートの力で地域を盛り上げ、住む人も訪れる人も笑顔になれる環境を。この取り組みを起点に、宗像大島から全国・世界へ文化発信を加速させる」とコメント。ファーストイノベーションおよびLinksEntertainmentは、『つながり応援プロジェクト』を通じ、地域文化の振興と現代アートの普及を継続的に推進します。

会社概要

