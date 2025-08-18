【中国語話者／日本語学習者向け・無料配信】第17回日本語シンポジウム - 日本の夏祭り＆防災豆知識

第17回日本語シンポジウム - 日本の夏祭り＆防災豆知識

株式会社スモールブリッジ第17回日本語シンポジウム - 日本の夏祭り＆防災豆知識

日本語講師2名が沖縄の伝統的なお祭りや、役立つ防災グッズなどについて日本語でプレゼンする約50分の無料オンライン配信です。

イベント概要

2025年8月28日（木）夜10時（日本時間）

料金無料 / 50分

視聴方法：カフェトークサイト内特設ページにてPC、スマートフォン、タブレットでご視聴可能

セミナーで話される言語：日本語80%、中国語20%

カフェトークスタッフがイベントをホストします。

詳細を見る :https://cafetalk.com/campaign/2025/symposium/japanese/aug-vol17/?lang=ja

日本語シンポジウム・配信参加講師紹介

Higa講師

社会人になってからボランティアで日本語会話を教えておりましたが、昨年6月にアークアカデミーで日本語教師養成講座を受講しました。

みんなの日本語、日常会話、大学面接、時事ネタを使った勉強方法などあなたのニーズに合わせてカリキュラムを作成します。

1番の語学の上達方法は「たくさん話すこと」だと思っています。 一緒に勉強しましょう！

プロフィールへ(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJzL9PBKy8ssS9Z3SalMNzUzMQ7wda5wtLUFAGY3B64.&lang=ja)

Shinya_T講師

みなさんが日本で、安全・安心に楽しんで時間を過ごしたり、暮らして欲しい！と思い、日本語教師の資格を取得しました。



生活、ビジネス日本語など

自分にあったスタイルで、リラックスして楽しみながら一緒に日本語を学んでいきましょう！

プロフィールへ(https://cafetalk.com/tutor/profile/?c=eJzLDSxLLDBLtQzM9zAPcMuNCClMczQst7UFAGf9CAI.&lang=ja)

詳細を見る :https://cafetalk.com/campaign/2025/symposium/japanese/aug-vol17/?lang=ja

カフェトークのオンライン日本語レッスン

日本語講師数703名(https://cafetalk.com/tutor/search/?bt=qUwjaYcqaM&ct=yLd4tUAsAF&s_opts%5Btutor_lang%5D=&s_opts%5Bsearch_text%5D=&s_opts%5Bminprice%5D=0&s_opts%5Bmaxprice%5D=5100&s_opts%5Bavailability%5D=&st=latest&rc=&ckmode=1)（2025年8月時点）・・・さまざまなキャリア、アイデアをもつ日本全国・世界各国で活躍する日本語講師がレッスンを提供しています。

うち、英語が話せる講師は266名、中国語が話せる講師は80名、韓国語が話せる講師は66名、その他タイ語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語などさまざまな言語を話せる日本語講師が登録しています。

日本語レッスン3,800件(https://cafetalk.com/lesson/search/?bt=qUwjaYcqaM&ct=yLd4tUAsAF&s_opts%5Btutor_lang%5D=&s_opts%5Bsearch_text%5D=&s_opts%5Bminprice%5D=0&s_opts%5Bmaxprice%5D=5100&s_opts%5Btutor_origin%5D=&s_opts%5Btutor_residence%5D=&s_opts%5Bavailability%5D=&st=&rc=)以上（2025年8月時点）・・・ゼロからの日本語学習、ビジネス日本語、介護や看護のための日本語レッスン、JLPT対策などさまざまなレッスンが揃っています。

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com