勝山市立『勝山中学校』の校章デザイン募集中！
福井県勝山市
新校舎のイメージ図（新校舎は地層をイメージ）
勝山中学校の未来に、あなたの想いをカタチにしませんか?
みなさんの感性とアイディアをお待ちしています！
募集期間
7月14日(月)～9月4日(木)
応募資格
勝山市内在住の方、勝山市出身の方、勝山市を応援してくださる方
応募方法（いずれかの方法でご応募ください）- 応募フォーム(https://forms.gle/6LSkAF86hGdk8LEF9)から応募フォームに 必要事項を入力し、画像ファイルを添付
- メールで送信必要事項を記載し、画像ファイルを添付して送信【送付先】educ@city.katsuyama.lg.jp
- 郵送または持参応募用紙に記入のうえ、以下の住所へ〒911-8501 福井県勝山市元町1丁目5番6号勝山市教育総務課 学校再編推進係
デザインの条件- カラーで作成 （白黒でもイメージが崩れないもの）
- グラデーション（ぼかし）不可 縮小しても見やすいデザイン
- 手書き・デジタルいずれでも可手書きの場合は応募用紙またはA4判白色用紙
- 応募は何点でも可 グループ応募もOK【画像形式】JPEG・GIF・PNG（10MB以内）
選定の観点- 勝山市立勝山中学校の校名を表現していること
- 学校の目指す生徒像や学校像を表現していること
- 校章・校歌アンケート結果を考慮していること
＜ご注意！＞
- 応募作品は自作・未発表のものに限ります
- 採用作品の著作権は勝山市に無償譲渡されます
- 応募にかかる費用は自己負担、作品の返却は行いません
- 採用者への謝礼等はありません
勝山中学校がめざす生徒像- 何事にも自信を持って粘り強く挑戦し学び続ける生徒 Challenge
- 多様な他者と協働し主体的に考え行動する生徒 Collaboration
- 自分と他者のよさを認め尊重し関わり合う生徒 Communication
- 自分らしい生き方を考え将来をデザインする生徒 Career
勝山中学校がめざす学校像- 新しい時代に生きる力を育む学校
- 夢や希望の実現を支援する学校
- ふるさと勝山への誇りと愛着を育む学校
- 安全・安心で、保護者や地域から信頼される学校
校章・校歌アンケート結果
令和9年開校予定の勝山中学校の校章・校歌の選定にあたり、どのようなデザインや曲がふさわしいと思うかアンケートを実施し、市民の皆さまのご意見を集めました。
回答いただいたみなさま、ご協力ありがとうございました。
アンケート結果をこちらに掲載します。校章デザインの検討にご活用ください。
アンケート結果(https://www.city.katsuyama.fukui.jp/uploaded/attachment/33725.pdf)
アンケート結果（記述回答）(https://www.city.katsuyama.fukui.jp/uploaded/attachment/33730.pdf)
▼校章募集 実施要項
https://prtimes.jp/a/?f=d128887-8-ce5e6daa31d4d62f42cdb24532e6d95d.pdf
▼応募用紙
https://prtimes.jp/a/?f=d128887-8-6e4e0f0b889f67e1f8b758f9c6a26d40.pdf
【お問合せ】
勝山市教育総務課
Tel : 0779-88-8111
Mail : educ@city.katsuyama.lg.jp