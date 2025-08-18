勝山市立『勝山中学校』の校章デザイン募集中！

福井県勝山市新校舎のイメージ図（新校舎は地層をイメージ）

勝山中学校の未来に、あなたの想いをカタチにしませんか?

みなさんの感性とアイディアをお待ちしています！

募集期間

7月14日(月)～9月4日(木)

応募資格

勝山市内在住の方、勝山市出身の方、勝山市を応援してくださる方

応募方法（いずれかの方法でご応募ください）

- 応募フォーム(https://forms.gle/6LSkAF86hGdk8LEF9)から応募フォームに 必要事項を入力し、画像ファイルを添付- メールで送信必要事項を記載し、画像ファイルを添付して送信【送付先】educ@city.katsuyama.lg.jp- 郵送または持参応募用紙に記入のうえ、以下の住所へ〒911-8501 福井県勝山市元町1丁目5番6号勝山市教育総務課 学校再編推進係

デザインの条件

選定の観点

- カラーで作成 （白黒でもイメージが崩れないもの）- グラデーション（ぼかし）不可 縮小しても見やすいデザイン- 手書き・デジタルいずれでも可手書きの場合は応募用紙またはA4判白色用紙- 応募は何点でも可 グループ応募もOK【画像形式】JPEG・GIF・PNG（10MB以内）- 勝山市立勝山中学校の校名を表現していること- 学校の目指す生徒像や学校像を表現していること- 校章・校歌アンケート結果を考慮していること＜ご注意！＞- 応募作品は自作・未発表のものに限ります- 採用作品の著作権は勝山市に無償譲渡されます- 応募にかかる費用は自己負担、作品の返却は行いません- 採用者への謝礼等はありません

勝山中学校がめざす生徒像

勝山中学校がめざす学校像

校章・校歌アンケート結果

- 何事にも自信を持って粘り強く挑戦し学び続ける生徒 Challenge- 多様な他者と協働し主体的に考え行動する生徒 Collaboration- 自分と他者のよさを認め尊重し関わり合う生徒 Communication- 自分らしい生き方を考え将来をデザインする生徒 Career- 新しい時代に生きる力を育む学校- 夢や希望の実現を支援する学校- ふるさと勝山への誇りと愛着を育む学校- 安全・安心で、保護者や地域から信頼される学校

令和9年開校予定の勝山中学校の校章・校歌の選定にあたり、どのようなデザインや曲がふさわしいと思うかアンケートを実施し、市民の皆さまのご意見を集めました。

回答いただいたみなさま、ご協力ありがとうございました。

アンケート結果をこちらに掲載します。校章デザインの検討にご活用ください。

アンケート結果(https://www.city.katsuyama.fukui.jp/uploaded/attachment/33725.pdf)

アンケート結果（記述回答）(https://www.city.katsuyama.fukui.jp/uploaded/attachment/33730.pdf)

▼校章募集 実施要項

https://prtimes.jp/a/?f=d128887-8-ce5e6daa31d4d62f42cdb24532e6d95d.pdf

▼応募用紙

https://prtimes.jp/a/?f=d128887-8-6e4e0f0b889f67e1f8b758f9c6a26d40.pdf

【お問合せ】

勝山市教育総務課

Tel : 0779-88-8111

Mail : educ@city.katsuyama.lg.jp