福山あしな商工会主催ワークショップに代表・蛭川が登壇　「ニュースリリース作成から考える“逆算志向”の新企画の作り方・伝え方」

合同会社エトスアップ

組織の成長をコミュニケーションの観点から支援する合同会社エトスアップ（所在地：広島県福山市、代表：蛭川万貴子）の代表・蛭川万貴子は、福山あしな商工会（本所：広島県福山市）が主催する実践型講座「ニュースリリース作成から考える“逆算志向”の新企画の作り方・伝え方」にて講師を務めます。

この講座は、企業の広報活動支援の現場にて20年以上培った経験を活かし、ニュースリリースという“情報発信の基本ツール”を切り口に、新たな事業やサービスの企画立案から発信までを一貫して学べるプログラムです。単なる文章の書き方講座ではなく、「何を誰にどう伝えるべきか」といった情報設計の視点から丁寧に導く内容となっています。

受講者は、企業の新規事業や商品・サービスを、ニュースリリース作成のプロセスに則って整理し、魅力や差別化ポイントを明確にする方法を学びます。企画内容が明確化していない場合は、ニュースリリースの完成に向けて、逆算しながら情報を整理することになるため、結果的に企画内容を詰めていくことができます。また、企画の強みの整理と見せ方、メディアへの届け方、ターゲット顧客への届け方などを実践的に学ぶだけでなく、作成したニュースリリースは個別に添削指導を行い、実際にメディアへの発信も行うことができます。

対象は、以下のような悩みを抱える企業で、この講座に参加することで、広報という視点から企画の整理や事業を見直し、発信するチャンスとなります。

― 新商品やサービスのアイデアはあるが、詳細を詰め切れず前に進めない

― 特徴や強みの言語化が苦手で、うまくアピールできない

― 新たな取り組みを始めたものの、どのように認知を獲得すればいいのかわからない

定員は12名で、福山あしな商工会の支援対象エリアに事業所を持つ企業の方であれば、どなたでも無料で参加できます。

合同会社エトスアップは、今後も広報活動の立ち上げ支援・採用支援・企業研修などを通して、代表・蛭川の出身地である広島県福山市を中心に、地域企業や個人の皆さまの力となれるよう、実践的かつ伴走型の支援を提供してまいります。

講師プロフィール

蛭川 万貴子

合同会社エトスアップ 代表

広報コンサルタント

採用定着士(R)

一般財団法人 日本教育推進財団 認定コミュニケーション・トレーナー

福山暁の星女子高等学校卒業後、大学を経て、大手広報代理店に入社し、約20年にわたり企業の広報活動支援に従事。その後、沖縄・宮古島に拠点を移し、大手リゾートホテルの広報や観光協会勤務などを経験。

地方企業における広報の必要性を実感し、2022年に合同会社エトスアップを設立。中小企業の広報立ち上げ支援、採用支援、社員研修などを行う。2025年から地元福山に活動拠点を移し、地元企業に貢献すべく奔走中。

ニュースリリース作成から考える“逆算志向”の新企画の作り方・伝え方

～開催概要～

◆開催日程

第1回：2025年9月11日（木）18:00～20:00

第2回：2025年10月7日（火）18:00～20:00

個別相談：10月中旬～11月下旬（日時個別調整）

第3回：2025年12月2日（火）18:00～20:00

◆開催場所

福山あしな商工会 本所 会議室（広島県福山市新市町新市820-1）

◆対象 / 定員

福山あしな商工会の支援対象エリア内に事業所があればどなたでも参加可能 / 定員12名

◆参加費

無料

◆主な内容

新規事業やサービスを“逆算”で整理する情報設計ワーク

ニュースリリースの構成・発信のコツ

個別フィードバックによる添削指導

発信後の効果検証と今後の広報計画づくり

◆申込方法

1．QRコードから申込フォーム

2. メール（f-ashina@hint.or.jp）

参加者名 / 事業者名 / 所在地 / 業種 / 従業員数 / TEL / メールアドレス を記載して送信

◆お問い合わせ先

福山あしな商工会

メール：f-ashina@hint.or.jp TEL：0847-52-4882

▼合同会社エトスアップについて

コミュニケーションを通して組織の成長を支援する合同会社エトスアップは、現在、広報活動支援、採用支援、企業研修3つの領域でサービスを展開しています。社名に含まれる「エトス」とは、「信頼」を意味しており、組織や個人が社会と関わる上で重要である「エトス（信頼）」を今まで以上に育み・高めるための支援を行いたいという想いを込めました。今後も、当社とご縁を持つ組織や個人が、より素敵なコミュニケーションを行うことで、取り巻く社会とのより豊かな関係性を築くことができるよう、事業を展開してまいります。

会社名：合同会社エトスアップ

代表：蛭川万貴子

所在地：広島県福山市西町一丁目１番１号 エフピコRiM１階 コワーキングスペースtovio内

URL：https://ethos-up.com/