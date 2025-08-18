【申込者限定配信】楠木建氏×三浦崇宏氏 登壇｜大企業の変革と成長戦略｜8/26｜SPEAKS 大企業の成長戦略サミット
一橋ビジネススクール 特任教授 楠木 建氏・The Breakthrough Company GO 代表取締役 CEO 三浦 崇宏氏
株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、番組型カンファレンス「SPEAKS -大企業の成長戦略サミット- 」(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/enterprise/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks)を2025年8月26日（火）にオンラインで開催します。
本イベントにはキーノート（基調講演）に一橋ビジネススクール 特任教授 楠木 建氏とThe Breakthrough Company GO 代表取締役 CEO 三浦 崇宏氏が登壇いたします。
セッションのご紹介
【タイトル】
大企業の競争戦略～勝てる戦略の描き方～
【セッション紹介】
気づけば“戦略っぽいもの”が量産され、誰も本気で信じていない──それが今の大企業のリアル。
戦略が機能しないのは、現場が鈍いからではなく、事業と組織の構造そのものに欠陥があるからだ。
本セッションでは、理論家・楠木建氏と、現場改革のプロ・三浦崇宏氏が、
凡庸な戦略の“あるある”を暴き、勝ち続ける企業になるための「本質的な戦略の描き方」を導き出す。
他にも多彩なセッションを用意
ほかにも、富士通 執行役員の福田氏 × CDO Club Japan 代表の加茂氏による
富士通全社DXとAIエージェント型組織の未来を語る対談に加え、
Sansan・Algomatic・SALESCOREなどトップランナーたちが登壇。
第一線で活躍する企業や専門家の知見を通じて、変革のヒントが得られるイベントです。
変化に強い組織づくり、再現性のある成長、そして“勝てる戦略”──。
大企業の未来を支える視点がここにあります。
イベントの詳細へ :
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/enterprise/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks
セッション(一部ご紹介)
一般社団法人 CDO Club Japan 代表理事 加茂 純氏・富士通株式会社 執行役員専務 エンタープライズ事業CEO 福田 譲氏
Sansan株式会社 執行役員 Sansan事業部 事業部長 小川 泰正氏
開催概要
開催日時：2025年8月26日（火）13:00～
視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）
参加費 ：無料（事前登録制）
参加対象：大企業の経営層、経営企画、事業責任者、営業責任者
主催 ：株式会社ニューピークス
協賛 ：Sansan株式会社、SALESCORE株式会社、エンSX株式会社、株式会社RevComm、株式会社東京及び、株式会社Algomatic（順不同）
【お問い合わせ先】
株式会社ニューピークス
「SPEAKS」事務局
E-mail：info_speaks@newpeaks.co.jp
イベントの詳細へ :
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/enterprise/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks
株式会社ニューピークスとは
ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを
アップデートする各種サービスを展開しています。
HP：https://newpeaks-biz.com/