蒼井そら、セクシー女優引退後「ワンナイトラブ連発」人生最大のしくじりを大後悔「自分が1番なりたくない自分になった」／バラエティ進出でスベりまくり...過信して大失敗した過去を懺悔『しくじり先生』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生 俺みたいになるな!!』の最新話を8月15日（金）夜9時30分より放送いたしました。（見逃し配信URL：https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p328）

蒼井そら、セクシー女優引退後「ワンナイトラブ連発」人生最大のしくじりを大後悔「自分が1番なりたくない自分になった」

バラエティ進出でスベりまくり...過信して大失敗した過去を懺悔「自分はおもしろいと思っていた」

8月15日（金）の放送回では、元セクシー女優・蒼井そらさんによる授業の後編をお送りしました。前回の授業では、AV業界で“レジェンド”と呼ばれた栄光の裏で起きた数々のしくじりを告白。後編では、バラエティ進出での過信、引退後の奔放な恋愛遍歴など、自身の人生を赤裸々に振り返る衝撃の授業を展開しました。

デビュー後セクシー女優として大ブレイクを果たし、人気に甘えて撮影をボイコットするなど傲慢な態度に陥っていた蒼井先生は、友人の「そらちゃん、デビューした時はすごくキラキラしてたよね。でも今は輝いてない」というひと言で、心に火が灯り再起を決意します。しかし、デビューから6年が経過した2008年、AV業界には次々と大型新人が登場し、蒼井先生は突如“ベテラン枠”へ。予想外の立ち位置に戸惑いを隠せなかったと言います。

そんな中、セクシー女優が主役の深夜バラエティ番組『おねがいマスカット』（テレビ東京系列）がスタートし、蒼井先生は「芸能界で活躍できる大チャンスだ」と意気込んでいましたが、「百戦錬磨のおぎやはぎさんがどうにもできないくらいのスベリ連発」という事態に直面。「自分はおもしろいと思っていた」「『私はみんなよりスゴいできる』と思っていた」と過信していた過去を明かし、実体験をもとに“セクシー女優がバラエティでやりがちな3つのしくじり”を挙げ、生徒たちにリアルな教訓を伝えました。

バラエティでしくじりまくっていたものの、AV出身から芸能界で活躍する先駆け的存在となった蒼井先生。2010年にX（旧Twitter）を開設すると、わずか半年でフォロワー8万人がつき、その大半が中国人だったと振り返ります。当時、中国で海賊版が出回り熱狂的なファンが爆増していた蒼井先生は、さらに「無料で見て申し訳ない」という中国のファンから「銀行口座を教えてほしい」と送金希望が殺到する事態にも発展し、「やめてください」と断ったことで、「なんて素晴らしい人なんだ」と好感度が急上昇。翻訳アプリを使った中国語ミス投稿がバズるなど、SNSを通じて“アジアの女神”と称される地位を築きました。

中国での成功を機に、AV引退を決断した蒼井先生。幸せな結婚生活に憧れていた蒼井先生は婚活をスタートしますが、その結果「港区に入り浸ってワンナイトラブ連発」という特大しくじりをやらかしてしまうことに...。「私の人生を振り返ると、これが1番のしくじりです」と語る蒼井先生は、当時の状況について「好きなった人が振り向いてくれないっていうフラストレーションで、全然知らない人とワンナイトラブして（気持ちを）上書きしたかった」と懺悔。「セクシー女優がプライベートで性に奔放になるのはダメと思っていて、現役時代は彼氏以外との体の関係はなかった。引退したらタガが外れて性に奔放になってしまった」と振り返り、「自分が1番なりたくない自分になって大後悔」と打ち明けました。

そんな蒼井先生は、授業の締めくくりに「AVでもバラエティでもプライベートでもしくじった私から、皆さんに贈る言葉」として、人生の総括とも言える教訓を披露。生徒たちも真剣な表情で耳を傾けた蒼井先生の人生から学ぶ教訓とは...？本編は、配信後7日間、無料で視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA『しくじり先生 俺みたいになるな!!』放送概要

配信日時：毎月第1～3金曜 夜9時30分～配信開始

第4金曜 地上波放送終了後～

番組URL：https://abema.tv/video/title/88-77

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg