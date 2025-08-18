KenRi、弁護士業務を支援する生成AI SaaS「Legal Knowledge」に「Wordアドイン」機能を実装

株式会社KenRi

株式会社KenRi（ケンリ、以下「KenRi」という。）は、弁護士業務を支援する生成AI SaaS「Legal Knowledge」に「Wordアドイン」機能を実装しました。契約書作成やレビューで多用されるMicrosoft Word上でファイルを開きながら「Legal Knowledge」の契約書レビューやチャット機能が利用可能となり、これまで以上に弁護士業務の効率化をご体感いただけます。

Wordアドイン機能について

契約締結前の契約書のやりとりは、修正履歴やコメントなどの機能が搭載されているMicrosoft Wordファイルを使用することが通例となっているため、弁護士の多くが日常的にMicrosoft Wordを使用しています。

今回、「Legal Knowledge」に「Wordアドイン」機能を実装したことにより、弁護士業務で多様されているMicrosoft Word上で「Legal Knowledge」の法的文書のレビュー機能やチャット機能が利用可能となりました。

画面イメージ（1/2）

AIによるコメント付の修正案を採用すれば、本文に修正履歴付きで即反映

画面イメージ（2/2）

会社概要

リファレンスのズレや誤字脱字の確認といった形式面の修正も可能

社名：株式会社KenRi

所在地：東京都中央区日本橋堀留町一丁目4番2号 日本橋ノーススクエア5階

事業内容：弁護士向け生成AI SaaS「Legal Knowledge」の開発・運営および専門コンサルティングサービスの提供

代表者：代表取締役社長/弁護士 西田 燎平（にしだ・りょうへい）

提携事務所：法律事務所KenRi

URL：https://kenrisolutions.com/