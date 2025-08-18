【速報】行政シェアNo.1の『QommonsAI』に世界最先端AI「GPT-5」登場 ― 自治体DXを加速する新時代へ

Polimill株式会社

生成AIの社会実装を牽引するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）はこのたび、行政シェアNo.1の生成AIサービス『QommonsAI（コモンズAI）』に世界最先端のAIモデル「GPT-5」を標準搭載しました。

これにより、全国300以上の自治体で利用されているQommonsAIにおいて、従来のGemini2.5Flash、Claude3.7Sonnet、純国産モデル PlaMo2.0Primeとあわせ、利用シーンや用途に応じた最適なAI選択が可能となります。自治体職員は、議会答弁、広報文、契約業務など幅広い行政事務において、さらなる生産性向上と住民サービスの高度化を実現できます。Polimillは、自治体DXの新たなスタンダードを築き、持続可能な行政運営を支援してまいります。

・GPT-4o → GPT-5へ進化

・長文・複雑な文脈の理解力向上

・論理的な文章構成の支援能力の向上

・政策文書・議事録・答弁作成の精度と効率が大幅に改善

・Gemini 2.0 Flash → Gemini 2.5 Flash にアップグレード

・情報の要約や抽出のスピードが向上

・数値や事実に基づいた分析処理の正確性が改善

・より論理的で一貫性のある出力が可能に

コモンズAIは、Polimillが提供する、自治体業務に特化した複数の高機能生成AI群の総称です。

生成AI導入に伴う自治体間や職員間のデジタル格差を防ぐため、小規模自治体を含むすべての自治体において、予算措置をせず1000アカウント（人）までトークン数無制限で永続的に無償利用できます。さらに、導入研修体制とカリキュラムを充実させ、全国どこでも何回でも無償で現地導入研修を実施。来年分の予約もすでに始まっており、2025年内には800自治体への導入を見込んでいます。

https://info.qommons.ai/

Polimill株式会社は、各専門領域で大幅に強化された行政サポート生成AI【QommonsAI】（コモンズAI）と、誰でも安心して簡単にまちづくりに参加できるSNS【Surfvote】（サーフボート）を開発・運営・提供する創業4年のICTスタートアップ企業です。

QommonsAIは省庁や多くの地方自治体で利活用されており、Surfvoteでは一般社会の課題と各地方自治体が抱える課題（Surfvoteローカル）を掲載。ひろくみんなが意見を言える場を提供しています。

あらゆる人がルール作りに参加し、理性と感性を伴うデジタル駆動型社会を、AIとSNSで実現させます。