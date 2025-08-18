【LINEスキマニ】最大3ヶ月まで働きたい日をカレンダーに登録できる新機能「働きたい日カレンダー」を提供開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する、企業とユーザーの「スキマ時間」をマッチングする単発雇用サービス「LINEスキマニ」は、ユーザーが働きたい日や曜日をカレンダーに登録するだけで、登録日の求人情報の通知が「LINE」に届く「働きたい日カレンダー」（以下、本機能）を提供開始しました。これにより、ユーザーが働きたい日や曜日の求人を探す手間と時間を省くことが可能で、空いた時間に働きたいユーザーと求人情報のマッチング機会の向上を目指します。

「LINEスキマニ」は、ユーザーが最短即日に勤務を開始することが可能で、「少し空いている時間に働きたい」というニーズを満たすとともに、企業の突発的な業務の増加や人材不足による機会損失の防止を目指しています。2021年3月のサービス開始から順調にユーザー数を伸ばし、現在までに約2,400万人（※1）を超えるユーザーが登録しています。

※1：2025年5月時点 「LINEスキマニ」LINE公式アカウントの友だち数



これまでも「LINEスキマニ」では、働きたい日があらかじめ決まっているユーザーが、その日付の通知をオンにすることで、新着求人や空き枠が出た求人情報を受け取れる機能を提供していました。しかし、これまで数週間先の求人に対しては登録の手間がかかるという課題がありました。また、ユーザーの利用動向を調査した結果、先の日程の求人情報についても、より簡単に通知を受け取りたいという需要が存在することがわかりました。

この調査の結果を受け、このたび「LINEスキマニ」は、ユーザーが働きたい日や曜日をカレンダーに登録するだけで、登録した日の求人情報の通知が「LINE」に届く本機能の提供を開始しました。本機能により、ユーザーは最大3ヶ月先まで働きたい日をカレンダーに登録でき、ユーザーが働きたい日や曜日の求人を探す手間と時間を省くことが可能になります。



例えば、「夏休みの空いた時間に働きたい」「本業や家事の合間の限られた日程で働きたい」「空いている曜日があるから働きたい」といったユーザーは、スケジュールを登録しておくだけで、働きたい日の求人情報が「LINE」に通知されるので、手間をかけず効率的に、自分に合った求人情報を見つけやすくなります。

<「働きたい日カレンダー」の使い方>

・「LINEスキマニ」サービス内の「マイページ」で「働きたい日カレンダー」を選択します。

・「働きたい日カレンダー」で特定の日付や曜日を選択します。また、日付と曜日の両方を選択することもできます。

・「LINEスキマニ」のLINE公式アカウントより、登録した日や曜日の求人情報が届きます。

「LINEスキマニ」は、今後も企業との密接な連携を通じて、求人情報を順次拡充し、空いた時間に働きたいユーザーと、人材不足の企業・業界とのマッチングを実現していきます。

＜「LINEスキマニ」について＞

「LINEスキマニ」は企業とユーザーの単発雇用のマッチングサービスです。ユーザーは、求人への応募から最短1時間後に勤務を開始することが可能で、面接や書類選考が不要なため、一般的なアルバイトよりも気軽に利用できます。ユーザーの「少し空いている時間に働きたい」というニーズを満たすとともに、企業の突発的な業務の増加や人材不足による機会損失を防ぐことを目指しています。「LINE」上で、豊富な求人情報を閲覧・応募できるほか、「LINEスキマニ」専用アプリも提供します。

・「LINEスキマニ」：https://portal.line-sukimani.me/

・「LINEスキマニ」LINE公式アカウント：https://lin.ee/aCoRMr0/vvxa/pr

・「LINEスキマニ」への求人掲載をお考えの企業様向けのお問い合わせはこちら：https://form.line.me/01HD357XQBCDHMD207XC1C6MMA