BREAKING JAPAN 結果速報！The World Games 2025（成都）

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟左からISSIN(JP)/ Lithe-ing(CN) / Shigekix(JP)

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟（JDSF）は、2025年8月16日～17日に中国・成都で開催されたThe World Games 2025に出場したブレイキン日本代表の結果をお知らせいたします。

■The World Games 2025 Chengduメダル獲得成績

■女子

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69009/table/39_1_f2e467c42e1ce26d846e6d42b250ec42.jpg?v=202508190225 ]

■男子

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69009/table/39_2_d0782c02a33ae6dacf223502a470fd4d.jpg?v=202508190225 ]

※大会結果一覧は下記公式HPご参照ください。

https://www.theworldgames.org/editions/Chengdu-CHN-2025-14/infosystem

ISSINShigekix

■選手コメント

【ISSIN選手のコメント】

「今の率直な気持ちはとても悔しいです。銀メダルという成績で少し安心と嬉しい気持ちはありますが、それよりも決勝で、個人的には出しきれたけれど、結果がついてこなかったという悔しさが一番です。次のフォーカスしているバトルは11月に日本で行われる国際大会です。体力や新たな動きの創作など強化したい面はたくさんありますが、一発の爆発力で会場の空気がガラッと変わるような動きが好きなので、できる限りたくさん作って会場をひっくり返したいです！」

【Shigekix選手のコメント】

「今回挑戦させていただいたワールドゲームスinチェンドゥにて、ビーボーイカテゴリーで銅メダルという成績で終えることが出来ました。正直、悔しい気持ちもありますが、今後も日本開催を含めた国際大会がたくさんあるので、次のステップとしてこの悔しさをバネに羽ばたいきたいと思います。」

■写真素材 提供について

・写真素材の利用に関して

下記URLより写真をご使用ください。

使用される際は、「公益社団法人日本ダンススポーツ連盟」（公社の表記は省略可）を必ず1枚につき1つ提示してご使用ください

※使用はニュース報道に限る・

https://www.dropbox.com/scl/fo/v0nrti1velv816b5ogcp8/AO-1Z0VYwnY95RRnliLquZk?rlkey=j4t8uv7d7ul21cfl1e9r0447a&st=7nngl8k6&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/v0nrti1velv816b5ogcp8/AO-1Z0VYwnY95RRnliLquZk?rlkey=j4t8uv7d7ul21cfl1e9r0447a&st=7nngl8k6&dl=0)

・ニュース・報道利用以外での取材や素材の利用に関するお問い合わせ

下記フォームよりお問合せください。

https://forms.gle/waVc6Xzq9b76v6dK6 (https://forms.gle/waVc6Xzq9b76v6dK6)