「抜歯してインプラントしか無い」と言われた方へ。その歯、本当に抜く必要がありますか？丘の上歯科醫院からのご提案

丘の上歯科醫院

愛知県名古屋市緑区桶狭間で地域医療に貢献する「丘の上歯科醫院」（院長：内藤 洋平）は、「抜歯してインプラントにするしかない」と診断され、不安や疑問を抱えている患者様に向けて、「ご自身の歯を残す」という選択肢を再検討いただくための情報発信を強化します。

インプラントは優れた治療法の一つですが、必ずしも全ての症例で最善の選択とは限りません。当院では、精密な検査と先進の保存治療を駆使し、失いかけた歯を救う「歯を残す治療」に力を入れています。

■当院が「歯を残す治療」を重視する理由

インプラント治療が普及する一方で、「本当に抜歯以外の選択肢はなかったのだろうか」と後悔される方がいらっしゃるのも事実です。どれほど技術が進歩しても、天然の歯が持つ繊細な感覚や噛む力を人工物で完全に再現することはできません。

また、抜歯を回避することで、将来的な治療費と身体的な負担を抑えることにも繋がります。私たちは、患者様ご自身の歯を1本でも多く、1日でも長く残すことが、生涯にわたるお口の健康にとって最も重要であると考えています。

■インプラントを選ぶ前に知ってほしい5つのこと

インプラント治療には多くのメリットがありますが、決断する前に知っておくべき注意点もあります。

・外科手術が必要

あごの骨にチタン製のネジを埋め込む外科的処置で、術後には出血や腫れ、痛みを伴うことがあります。

・治療期間が長い

骨とインプラントが結合するまで数ヶ月から1年以上かかり、追加の手術が必要になる場合もあります。

・インプラント周囲炎のリスク

5～10年後に感染症でインプラントが脱落するケースも報告されており、痛みを感じた時には手遅れになっていることも少なくありません。

・一度抜くと元には戻らない

天然歯を失うと噛み合わせのバランスが崩れ、他の歯や関節に負担がかかることがあります。

・生涯にわたるメンテナンスが必要

「入れっぱなし」にはできず、定期的なプロのケアが不可欠です。これを怠ると、周囲の骨や歯肉がダメージを受ける可能性があります。

■歯を残すための先進保存治療

当院では、精密な検査に基づき、以下のような先進の歯を残すための治療（保存処置）を積極的に行っています。

・根管治療

・歯周再生療法

・接着修復

これらの治療技術の進歩により、以前は「抜歯しかない」と言われた歯でも、延命・回復できる症例が増えています。

■院長 内藤 洋平よりメッセージ

「『この歯は抜くしかありません』--もし、あなたがそう告げられたのなら、どうか諦める前に一度、当院へお越しください。その大切な歯を私たちが持つ技術で残せる可能性があります。

私たちの変わらぬ目標は、患者様の不安を最小限にし、『丘の上歯科醫院に来て良かった』とご満足いただくことです。抜いてしまった歯は、二度と元には戻りません。後悔のない選択をするために、まずは“残せるかどうか”を一緒に考えさせていただけませんか。お困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。」

■医院概要

医院名：丘の上歯科醫院

院長：内藤 洋平

所在地：〒458-0925 愛知県名古屋市緑区桶狭間1910

電話番号：052-627-0921

診療時間：【月・火・水・金】9:30~12:00/15:00~19:00、【土】9:30~12:00/14:00~16:00

休診日：木曜・日曜・祝日

公式ウェブサイト:https://okanoue.info/

Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/mkNqVoiKpw8X6Ck37

