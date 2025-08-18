デジタルダイナミック、生成AI開発企業向けGPUサーバーの初月無料トライアルを開始。利用料最大330万円が0円に。

デジタルダイナミック株式会社

日本最大規模の「AIクラスタアセットマネジメント」を目指すデジタルダイナミック株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：根来 実、以下 当社）は、7月から自社によるGPUサーバーの計算力販売・AIクラスタの保守管理運用事業を開始しました。事業開始に伴い、生成AIのモデル運用に最適なNVIDIA L40S搭載の推論GPUサーバーを中心に「初月無料キャンペーン」を8月より期間限定で開始します。

■初月無料キャンペーン実施の背景

これまで当社は、主にAI開発企業に対し計算力提供を行う次世代のインフラビジネスに参画する企業に向け、お客様の資産ともいえる高性能なGPUサーバーの調達・運用の支援を行う「AIクラスタアセットマネジメント事業」を推進してまいりました。

そしてこの度、GPUサーバーの計算力販売やAIクラスタ保守管理運用機能が拡充され、自社内に内製化することで、今まで以上にシームレスにサービス提供できる体制が強化されました。

サプライチェーンが複雑になりがちなデータセンター関連事業においては、一気通貫性の高い事業構造や収益構造が求められています。

当社では、このたびの体制強化により、社会から求められる運用体制により一層近づき、お客様のニーズへより柔軟かつスピーディーにお応えすることが可能となっています。

この新たな一歩を記念し、当社の強化されたサービスをより多くの企業にご活用いただくため、サーバー利用料の初月分を無料とするキャンペーンを実施する運びとなりました。

■キャンペーン概要- キャンペーン名: GPUサーバー利用費初月無料キャンペーン- 内容: 対象のGPUサーバーの月額利用料（最大330万円）が初月無料。- 対象サービス申し込み期間: 2025年8月18日 ～ 2025年12月26日- 対象サービス: 以下に記載のGPUサーバープラン- お申し込み方法: 当社ウェブサイトのお問い合わせフォームより、本キャンペーン利用の旨を記載の上、ご連絡ください。- URL: https://digital-dynamic.co.jp/contact.html

■対象となるGPUサーバーの料金・スペック

1. HGX H100*8 プラン

大規模なAIモデルの学習・開発に最適なフラッグシップモデルです。

- 月額税込価格: 3,300,000円～- GPU:NVIDIA H100 80GB SXM5 8GPU- CPU: Intel Xeon Platinum 8468 48C 2.1GHz ×2CPU- メモリ: DDR5 64GB ×32（合計: 2,048GB）

2. H100NVL*4 8 プラン

LLMの推論処理に優れたパフォーマンスを発揮する、高コストパフォーマンスモデルです。

- 月額税込価格: 3,000,000円～- GPU: NVIDIA H100 94GB NVL 4GPU- CPU: Intel Xeon Gold 6430 32C 2.1GHz- メモリ: DDR5 32GB ×16（合計: 512GB）

3. L40S*8 プラン

画像生成AIや多様な推論タスクに対応する、汎用性の高いスタンダードモデルです。

- 月額税込価格: 1,500,000円～- GPU: NVIDIA L40S 8GPU- CPU: Intel Xeon Gold 6430 32C 2.1GHz ×5CPU- メモリ: DDR5 32GB ×16（合計: 512GB）■デジタルダイナミック株式会社 代表取締役 根来 実のコメント

当社はデータセンター事業において、開発から保守管理運用までを一貫して手掛ける体制を構築できました。この新たなスタートを記念し、お客様がより気軽に、そして安心して当社の最先端AIインフラをご利用いただけるよう、本キャンペーンをご用意いたしました。ワンストップで提供される高品質なサービスが、日本のAIイノベーションをさらに加速させる一助となることを確信しております。

■デジタルダイナミック株式会社について

代表者：代表取締役 根来 実

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

設立：2024年4月18日

事業内容：

1. データセンター運営

2. データセンター事業コンサルティング

3. サーバー製造及び販売

4. 販売/営業支援

URL：https://digital-dynamic.co.jp

本件に関するお問い合わせ先

デジタルダイナミック株式会社 広報担当

TEL：03-6257-2125 ／E-mail：contact@digital-dynamic.co.jp