法人向けAI/DX人材育成e-learning「Aidemy Business」新たな料金体系でより柔軟な学びを提供開始

デジタル変革に伴走する株式会社アイデミー（本社：東京都千代田区、代表取締役 執行役員 社長 石川聡彦、以下「アイデミー」）は、2025年8月18日より、法人向けAI/DX人材育成e-learning「Aidemy Business」の料金体系を刷新いたします。

企業におけるAI/DX人材育成のニーズが多様化・高度化する中、学びのあり方にも柔軟性と即応性が求められています。

こうした環境変化を踏まえ、Aidemy BusinesssではAI/DXリテラシーをこれから学びたい企業や、社内展開を加速させたい組織に向けて、よりわかりやすく、必要なだけを柔軟に選べるプラン設計へと刷新いたしました。小規模なご導入から、全社展開・カスタマイズニーズまで幅広く対応可能なラインナップに再設計しております。

本改定の主眼は、生成AIを活用した最新トピックや、資格取得に役立つコース、さらに業務の流れの中で自然に取り入れられる「フロー型」の短尺コンテンツの強化にあります。

当社はトレンドの変化をいち早くキャッチし、現場で即活用できるマテリアルをスピーディーにご提供することで、組織の学びをもっと柔軟に、もっと身近に進化させてまいります。

コースラインナップは今後も継続的に拡大を予定しており、生成AIを活用した教材開発も一層加速してまいります。

【Aidemy Business概要】

Aidemy Businessは、生成AI・機械学習・データ分析など、変化の激しいデジタル領域のスキルを最新コンテンツで学べる法人向け教育プラットフォームです。

必要なスキルを、必要なタイミングで、必要な人に──企業のリスキリングとDX推進を強力にサポートします。

〈特徴〉

・常に最新の学習コンテンツ

年間50本以上の新規コースを継続開発。生成AI関連講座は3ヶ月に1回以上アップデート。現場直結のフレッシュな内容を提供。

・柔軟なカリキュラム設計

先端技術から基礎リテラシーまで幅広くカバー。「デジタルスキル標準」準拠コースや「10分キャッチアップシリーズ」など、多彩なラインナップ。自社専用コース制作も可能。

・実務家講師によるスキル定着

登壇講師の85％以上が現場経験を持つ実務家。ユースケース・演習・確認問題を通じて、学びを実務に活かせる形で定着。

【株式会社アイデミー概要】

「先端技術を、経済実装する。」を企業理念とする、2014年創業のベンチャー企業です。現在では法人向けを中心にサービスを展開しており、企業のAI/DXプロジェクト、GXプロジェクトの内製化に向け、DX/GX研修からテーマ選定・PoC開発・システム開発・運用まで一気通貫で支援しており、事業を通じて「先端技術が社会実装されるまでの壁」を取り除くべく尽力しています。

会社名：株式会社アイデミー（東証グロース5577）

所在地：東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワー6F

代表者：代表取締役 執行役員 社長 石川聡彦

設立：2014年6月

URL：https://aidemy.co.jp

事業内容：AI/DXに関するプロダクト・ソリューション事業を展開しております。法人向けには、デジタル人材育成支援のためのオンラインDXラーニングや研修を行う「AI/DXプロダクト」、デジタル変革をコンサルティング型で伴走支援する「AI/DXソリューション」、また、個人領域におけるデジタル人材育成支援として「AI/DXリスキリング」を提供しております。

