【投票開始】「親になる道は、一つじゃない ──「産む」以外の選択肢、考えたことはありますか？」

生成AIの社会実装を推進するPolimill株式会社（本社：東京都港区／代表取締役：伊藤あやめ・谷口野乃花）は、2025年8月14日、当社が運営するデジタル民主主義プラットフォーム「Surfvote」にて、【親になる道は、一つじゃない ──「産む」以外の選択肢、考えたことはありますか？】というイシューの意見募集を開始しました。https://surfvote.com/issues/qcyl3fu6t8m5

Surfvoteとは？

Surfvoteでは、社会のあらゆる課題や困りごとを「イシュー」として、ほぼ毎日掲載しています。 これらのイシューは、大学の先生や専門家、全国の地方自治体など、多様な立場の方々によって提起されています。Surfvoteを訪れれば、誰でも気軽に社会課題に触れ、学び、考えることができます。 アカウント登録をすることで、自分の意見に近い選択肢を選んで投票したり、コメントを投稿して他のユーザーと意見を交わしたりすることも可能です。私たちは、社会の分断や対立をあおるのではなく、さまざまな意見や立場を持つ人々が共通の価値観を見つけられる場を目指して、日々サービスの改善・開発を進めています。

この記事の一部をご紹介

「産む」だけが親になる方法じゃない

妊活や不妊治療を経ても子どもを授からなかった方々にとって、「特別養子縁組」や「里親制度」というもう一つの選択肢があることが、まだ十分に知られていません。

制度への理解不足が原因？

血縁を重んじる日本社会では制度自体への誤解も多く、知ったときには年齢や条件の壁に阻まれるケースも少なくありません。

多様な絆のかたちに、社会全体で目を向けるとき

「家庭で育ちたい子ども」と「子育てを望む大人」が出会える社会にするために、今、私たち一人ひとりがこの問いに向き合うことが求められています。

「多様な絆のかたちプロジェクト」からの声

NPO法人Fineは、不妊経験者や関係者の切実な声から「選択肢を早く知ってほしい」との思いで活動を開始。映画上映や交流会などを通じて社会的対話を広げています。

Surfvoteで投票してみませんか？

「もし制度を早く知っていれば…」

「産むことだけが“親になる”手段ではないと思う」

「社会がもっと後押しすべきでは？」

──あなたの感覚に最も近い意見を選び、ぜひコメントで想いを伝えてください。

執筆者プロフィール

NPO法人Fine

現在・過去・未来の不妊体験者を支援する、セルフサポートグループとして設立された団体です。「不妊治療患者が正しい情報に基づき、自分で納得して選択した治療を安心して受けられる」環境、また「不妊体験者が社会から孤立することなく、健全な精神を持ち続けられる」環境を整えることを目指しています。「不妊」や「不妊治療」が、社会全体にもっと正しく理解され、不妊治療を受けることや、それを受けずに自然にまかせて授かる日を待つこと、また夫婦二人の道を選ぶこと、あるいは養子や里子を迎えることなど、不妊に関わるすべてのことが「ごくありふれた普通のこと」になるのが理想だと、私たちは考えます。

Polimill株式会社

Polimill株式会社は、各専門領域に特化した行政サポート生成AI「QommonsAI（コモンズAI）」と、誰もが安心して簡単にまちづくりに参加できるSNS「Surfvote（サーフボート）」を開発・運営する、創業4年のICTスタートアップです。

QommonsAIは300を超える地方自治体や省庁で導入されており、Surfvoteでは、全国の社会課題に加えて、各自治体が抱える地域課題（Surfvoteローカル）も掲載。誰もが意見を届けられる場を提供しています。