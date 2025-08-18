伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（代表取締役社長：新宮 達史、本社：東京都港区、略称：CTC）は、AIを活用してシステム開発や運用業務を効率化するクラウドサービス「StageCrew(TM)（ステージ・クルー）」を北米市場に向けて提供を開始します。米国のITソリューションプロバイダーであるTechnologent（登記名：Thomas Gallaway Company, LLC、CEO：Tammy Cooper、本社：米国カリフォルニア州）※１にライセンスを供与し、SaaS形式で展開します。CTCが日本で独自開発したクラウドサービスを米国市場に投入する戦略的な取り組みです。システム開発、運用チームが一体となって、システムを運用しながらサービスの開発を行う企業を中心に展開し、3年間で50件の受注を目指します。

ITシステムの高度化、複雑化に伴い、状態の監視・可視化のために複数のツールを併用するケースが増えており、複数の部署間での情報収集や分析、原因の特定に手間と時間がかかるとともに、対応の属人化も課題となっています。そのため、AIを活用してIT運用を自動化、最適化する「AIOps（Artificial Intelligence for IT Operations、エーアイオプス）」と呼ばれるシステム管理の手法に注目が高まっています。特に、AIを含む最新技術の開発と活用が世界最高水準で進んでいる米国では、システムがより複雑化しているため、効率的かつ省人化を実現する仕組みが求められています。

StageCrew(TM)は、AIOpsの実現を通じてシステム運用業務を支援する、CTCが開発したクラウドサービスです。クラウドネイティブ技術を基盤に、各種開発・運用ツール、オープンソースソフトウェア、内製のツールなど多様なリソースへのアクセスを一元化します。画像やテキストなど異なる種類のデータを解析できるマルチモーダルAIを活用し、異常検知やパフォーマンスの傾向分析などの業務の自動化を可能にします。また、対応フローの可視化や標準化によって属人化を防ぎ、対応品質の向上を支援します。

Technologent社は、ITインフラの構築・運用をはじめとした高度なエンタープライズ向けソリューション提供に強みを持つ企業です。CTCとは、米国における日系企業向けのSIビジネスの拡大や、日本に進出を図る米国企業の支援を目的に、2025年2月から協業を開始しています。

今回の取り組みでは、Technologent社が自社のクラウド基盤を活用して、StageCrew(TM)を北米市場向けにSaaS形式で提供します。導入前のコンサルティングから、設計、PoC、導入後のサポートサービスまで一貫して対応することで、北米企業のニーズに即したサービス展開を実現します。なお、同社のクラウド基盤の構築および保守対応は、CTCの米国の事業会社ITOCHU Techno-Solutions America, Inc.が担います。

また、日本国内におけるサービス提供体制の強化に向けて、販売パートナーの拡大も進めています。株式会社アンドゲートおよびフォージビジョン株式会社がStageCrew(TM)の販売を開始しました。アンドゲート社は、再販に加えて自社MSPサービス「ANDGATE AIOps※2」にStageCrew(TM)を採用しています。

CTCは、創立以来、米国をはじめとする最先端の製品やサービスを組み合わせ、大規模システムの開発や構築、運用・保守サービスを提供しており、長年の経験とノウハウを活かし、2023年にStageCrew(TM)を開発しました。日本のシステムインテグレーターによる米国市場での独自製品の展開は事例も少なく、先進的なITサービスの提供を通じて、今後も、お客様のシステム運用の最適化と価値創出を支援していきます。

今回のプレスリリースにあたり、Technologentから以下のコメントをいただいています。

ITを取り巻く環境は一段と複雑化する中、AIによってお客様を支援するという弊社のコミットメントのもと、北米サービスプロバイダーとしてStageCrew(TM)をお客様にご提供できることを大変嬉しく思います。Technologentの知見と、AI-powered Opsを実現するStageCrew(TM)️を組み合わせることで、私たちは単に問題を解決するだけでなく、すべての顧客の業務変革の先を行く新たなスタンダードを定義、提供していきます。

■各社の概要

- Technologent北米大手ITメーカーの製品・サービスを幅広く取り扱うITサービス事業者。金融機関やヘルスケア等を含む幅広い業種の米国大手企業に対して、導入支援、システム開発、そして導入後の保守・運用まで一貫してサービス提供を行う。AI、クラウド、データ、サイバーセキュリティ等の新しい技術を活用しながら、これらの成長領域へ積極的に取り組むことで事業を拡大中。2025年2月に伊藤忠インターナショナル会社を通じ、伊藤忠商事株式会社と資本・業務提携契約を締結。- 株式会社アンドゲートクラウド構築、運用自動化や統合監視を強みとするクラウドソリューションプロバイダー兼MSP事業者。企業のシステム運用における課題に対して、設計・構築から運用・改善までを一貫して支援。クラウドやAIなどの最新技術も取り入れ、安定したIT運用と業務効率化を実現するサービスを提供。- フォージビジョン株式会社クラウド、セキュリティ、AI領域に強みを持つITソリューションプロバイダー。クラウド導入支援や、セキュリティ設計、アジャイル開発などを通じて、企業のDXを支援。幅広い業種の顧客に対して、設計から運用までを包括的に提供。

