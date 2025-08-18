株式会社インターネットイニシアティブ

当社は、IIJアカデミー(https://www.iij.ad.jp/iijacademy/)の第6期（2025年11月4日～2026年2月27日）の募集要項をWebサイトで公開し、本日より受講生募集を開始します。第6期では、IIJアカデミーの中心的なプログラムである「本科」と個別技術の理解を深める「探究科」、また「本科」「探究科」の受講につながる基礎的なネットワーク技術を習得する「基礎実践科」を第5期に続き開催します。

また、基礎的なネットワーク技術を座学形式で学習する「ガイダンスコース」（2025年9月29日開催）、および新たに立ち上げる「IIJアカデミーサロン」（2025年9月9日開催）も、本日同時に受講受付を開始します。

「IIJアカデミーサロン」の概要

IIJアカデミーサロンはネットワークシステムの開発・運用、あるいは、ネットワークシステム上で稼働するアプリケーション開発の第一線で活躍する方を対象にした、講演とパネルディスカッションによる60分間のプログラムです。受講は無料です。毎回テーマを設定し、各業界で活躍するゲストによる講演とパネルディスカッションを通じて、多様な問題認識を幅広い観点で受講者と考えます。第一回となる今回は、ゲーム開発分野の専門家をゲストに招き、オンラインゲームのラグ（遅延）を題材にラグ解消に向けてネットワークレイヤでできることや、ラグのない世界でどんなゲームエンターテイメントが実現できるかを議論します。

受講者は、普段携わっている技術領域を超えた広い視野を身に付けることで、日常業務の一層のパフォーマンス向上や、社内での技術者育成にも有用な知見を得ることができます。

各プログラムの開催・募集の概要

第6期募集要項（抜粋）[表1: https://prtimes.jp/data/corp/165540/table/18_1_0465fad49d756f77cf2fda96d809742c.jpg?v=202508190456 ]- 第6期募集要項の詳細および申し込みについては、以下を参照ください。https://www.iij.ad.jp/iijacademy/apply/ガイダンスコース（90分）開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/165540/table/18_2_131ab24f7fed04c9baa6777038315c8c.jpg?v=202508190456 ]

IIJアカデミーサロン（60分）開催概要

お問い合わせ先

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/165540/table/18_3_3b345ad25d20c50d106948a8481aedb1.jpg?v=202508190456 ]- ガイダンスコースおよびIIJアカデミーサロンの詳細、および申し込みは以下を参照ください。https://www.iij.ad.jp/iijacademy/guidance/- IIJアカデミーWebサイト： https://www.iij.ad.jp/iijacademy/- 問い合わせフォーム： https://www.iij.ad.jp/iijacademy/inq/- E-mail： iijacademy@iij.ad.jp

IIJアカデミーについて

IIJアカデミーは、IIJが創業以来30年にわたり培ってきたインターネットサービスの知見をもとに実践的な学びの場を提供し、未来のネットワーク社会を支えるIT人材を育成する取り組みです。IIJ現役社員が実務の現場で磨いた知見をもとにマンツーマン方式で指導するのに加え、インターネット事業者ならではのスケールのネットワーク、コンピューティングリソースに触れながら技術を身に着けることができます。

詳細は https://www.iij.ad.jp/iijacademy/をご覧ください。

（※）IIJアカデミーの本科カリキュラム（「動的経路制御を用いたネットワークの設計と構築」「クラウド基盤のためのデータセンターネットワークの設計と構築」）は経済産業省がIT・データ分野の高度な教育訓練講座を認定する「第四次産業革命スキル習得講座（通称：Reスキル講座）」の対象講座に選ばれています。