モデル・インフルエンサーchun「Hello, My Name Is… - わたしの名札をつくる会 - 好きなパーツで名札を作って、そのあとは写メ会も(ハート)」bubble会員限定チケット先着販売が決定！

グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」を展開する株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）と電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗）は、2025年9月6日（土）に開催されるモデル・インフルエンサーchunのファンイベント「Hello, My Name Is… - わたしの名札をつくる会 - 好きなパーツで名札を作って、そのあとは写メ会も(ハート)」のbubble会員限定チケット先着販売を実施することを発表し、また、チケプラの「電子チケット」・「チケットトレード」が本イベントで採用されたことをお知らせいたします。

＜イベント名＞

Hello, My Name Is… - わたしの名札をつくる会 - 好きなパーツで名札を作って、そのあとは写メ会も(ハート)

＜日程＞

2025年9月6日（土）

＜会場＞

株式会社BitStar

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2－22－3 渋谷東口ビル9F

＜チケット料金＞

4,500円（税込）

＜bubble会員限定先着販売＞

受付期間：2025年8月18日（月）19:00 ～ 8月25日（月）23:59まで

※予定枚数に達し次第受付終了

詳しい情報は受付ページおよび「bubble for JAPAN」Webサイトのお知らせをご覧ください。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://tixplus.jp/feature/chun_202509_ticket/

chunのbubbleご登録はこちら

https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.chun

bubble for JAPAN 公式Webサイト

https://www.bubbleforjapan.com/

＜chun プロフィール＞

モデル・インフルエンサー。

OOO Entertainment 所属。

自身がプロデュースするコスメブランド「ranymell」では、寒色ドールスタイルに特化したカラーコンタクト「rain」などを展開し、独自の美意識と世界観を表現している。

YouTubeでは、メイクや日常、思考を丁寧に発信。「心に寄り添う美しさ」を届けている。

また、エッセイ『たった一人の存在として、宝物みたいに扱って』を出版し、多くのファンから共感を得ている。

・Instagram

https://www.instagram.com/_chunpi/

・X（旧Twitter）

https://x.com/_chunpi

・YouTube

https://www.youtube.com/@chun1274

・OOO Entertainment

https://three-o.tokyo

＜チケットの概要＞

購入したチケットは「チケプラアプリ」で発券します。

チケットの申し込みから受取、当日の入場まで、スマホ1台だけで簡単に手続きができます。

電子チケットはスマートフォン上に表示されるため、紛失や持ち忘れの心配がなく、24時間いつでもどこでも受取が可能です。入場時は、画面にスタンプを押すだけで認証が完了し、スムーズな入場を実現しています。

また、チケット購入後に来場ができない場合、定価でチケットをやりとりできる、公式の二次流通「チケットトレード」サービスを用意しています。チケット代金の決済およびチケットの受け渡しは、すべてチケプラが代行するため、取引からご入場まで安心です。

＜bubbleの概要＞

bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。

アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。

オープンな場での交流が中心のSNSに対して、bubbleは自分専用のトークルームでやり取りが可能です。

これにより、同じ時間を共有しながら会話しているような体験ができるため、アーティストをより身近に感じられます。

また、多言語でのメニュー表示やメッセージの自動翻訳機能で、世界200カ国以上のエンターテイメントファンが言語の壁を越えて利用可能です。

国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。

▽主な機能

◎アーティストとのリアルタイムメッセージ

◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）

◎ユーザニックネーム入りのメッセージ

◎ユーザからの返信機能

◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ

◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」

◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」

◎ユーザからの意見を募れる投票機能

◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など

▽bubble for JAPAN参加アーティスト（50音順）

あの / EXIT / 井上苑子 / 今村美月 / SKE48 / かす / 加藤夕夏 / カマたく / きぬ / 斉藤真木子 / 渋谷すばる /谷川愛梨 / chun / 灰塚宗史 / 藤田ニコル / 古川優香 / 三上悠亜 / Mrs. GREEN APPLE / MIYAVI / 吉田朱里 ほか

■株式会社Dear U plusについて

会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 山内 良

設 立 ： 2023年5月

事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/

■株式会社Tixplusについて

会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/

