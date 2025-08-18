モデル・インフルエンサーchun「Hello, My Name Is… - わたしの名札をつくる会 - 好きなパーツで名札を作って、そのあとは写メ会も(ハート)」bubble会員限定チケット先着販売が決定！
グローバルファンコミュニケーションアプリ「Dear U bubble」を展開する株式会社 Dear U plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内良）と電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗）は、2025年9月6日（土）に開催されるモデル・インフルエンサーchunのファンイベント「Hello, My Name Is… - わたしの名札をつくる会 - 好きなパーツで名札を作って、そのあとは写メ会も(ハート)」のbubble会員限定チケット先着販売を実施することを発表し、また、チケプラの「電子チケット」・「チケットトレード」が本イベントで採用されたことをお知らせいたします。
＜イベント名＞
Hello, My Name Is… - わたしの名札をつくる会 - 好きなパーツで名札を作って、そのあとは写メ会も(ハート)
＜日程＞
2025年9月6日（土）
＜会場＞
株式会社BitStar
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2－22－3 渋谷東口ビル9F
＜チケット料金＞
4,500円（税込）
＜bubble会員限定先着販売＞
受付期間：2025年8月18日（月）19:00 ～ 8月25日（月）23:59まで
※予定枚数に達し次第受付終了
詳しい情報は受付ページおよび「bubble for JAPAN」Webサイトのお知らせをご覧ください。
▼詳細・お申し込みはこちら
https://tixplus.jp/feature/chun_202509_ticket/
chunのbubbleご登録はこちら
https://cf.bubbleforjapan.com/artist/plus_japan.chun
bubble for JAPAN 公式Webサイト
https://www.bubbleforjapan.com/
＜chun プロフィール＞
モデル・インフルエンサー。
OOO Entertainment 所属。
自身がプロデュースするコスメブランド「ranymell」では、寒色ドールスタイルに特化したカラーコンタクト「rain」などを展開し、独自の美意識と世界観を表現している。
YouTubeでは、メイクや日常、思考を丁寧に発信。「心に寄り添う美しさ」を届けている。
また、エッセイ『たった一人の存在として、宝物みたいに扱って』を出版し、多くのファンから共感を得ている。
https://www.instagram.com/_chunpi/
・X（旧Twitter）
https://x.com/_chunpi
・YouTube
https://www.youtube.com/@chun1274
・OOO Entertainment
https://three-o.tokyo
＜チケットの概要＞
購入したチケットは「チケプラアプリ」で発券します。
チケットの申し込みから受取、当日の入場まで、スマホ1台だけで簡単に手続きができます。
電子チケットはスマートフォン上に表示されるため、紛失や持ち忘れの心配がなく、24時間いつでもどこでも受取が可能です。入場時は、画面にスタンプを押すだけで認証が完了し、スムーズな入場を実現しています。
また、チケット購入後に来場ができない場合、定価でチケットをやりとりできる、公式の二次流通「チケットトレード」サービスを用意しています。チケット代金の決済およびチケットの受け渡しは、すべてチケプラが代行するため、取引からご入場まで安心です。
＜bubbleの概要＞
bubbleは、アーティストとファンがクローズドな空間でリアルタイムコミュニケーションできるスマートフォン向けアプリサービスです。
アーティスト本人から送られる日常のカジュアルなメッセージや写真などをファンが受信、そのメッセージに返信できることが大きな特長です。
オープンな場での交流が中心のSNSに対して、bubbleは自分専用のトークルームでやり取りが可能です。
これにより、同じ時間を共有しながら会話しているような体験ができるため、アーティストをより身近に感じられます。
また、多言語でのメニュー表示やメッセージの自動翻訳機能で、世界200カ国以上のエンターテイメントファンが言語の壁を越えて利用可能です。
国内外で活躍する多くのアーティストが、自分のファンだけが集まる空間でコミュニケーションをしながらファンとの絆をより強固にしています。
▽主な機能
◎アーティストとのリアルタイムメッセージ
◎メッセージの自動翻訳機能（14ヶ国語対応）
◎ユーザニックネーム入りのメッセージ
◎ユーザからの返信機能
◎ユーザの誕生日をお祝いするメッセージ
◎生配信が楽しめる「bubble LIVE」
◎お気に入りのメッセージをまとめておける「OUR BOX」
◎ユーザからの意見を募れる投票機能
◎購読者限定のチケット先行やプレゼント企画の実施 など
▽bubble for JAPAN参加アーティスト（50音順）
あの / EXIT / 井上苑子 / 今村美月 / SKE48 / かす / 加藤夕夏 / カマたく / きぬ / 斉藤真木子 / 渋谷すばる /谷川愛梨 / chun / 灰塚宗史 / 藤田ニコル / 古川優香 / 三上悠亜 / Mrs. GREEN APPLE / MIYAVI / 吉田朱里 ほか
■株式会社Dear U plusについて
会 社 名 ： 株式会社Dear U plus （ディアユープラス）
所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階
代 表 者 ： 代表取締役 山内 良
設 立 ： 2023年5月
事業概要 ： 「Dear U bubbleプラットフォームサービス」日本事業の運営及び管理
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://www.dearuplus.co.jp/
■株式会社Tixplusについて
会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）
所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階
代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗
設 立 ： 2018年12月18日
事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営
Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社Dear U plus
法人様専用ページ
https://www.dearuplus.co.jp/feature/service-bubble
※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。