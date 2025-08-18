大人気異世界魔術ファンタジー『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』キャスト出演の同時視聴会＆振り返り生放送特番を8月24日（日）夜6時45分より「ABEMA」で独占無料放送！

株式会社AbemaTV(C)謙虚なサークル・講談社／「第七王子」製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組『まだ間に合う！「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期」同時視聴会＆振り返り生放送特番！～いよいよ大聖誕祭が始まったので、気ままに第19話までを振り返ります～』を、2025年8月24日（日）夜6時45分より独占無料放送いたします。

『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』（略称『第七王子』）は、シリーズ累計発行部数が800万部を突破した、謙虚なサークルによる同名ライトノベルが原作で、本作では、血筋と才能に恵まれず非業の死を遂げた凡人の魔術師が、強い魔術の血統を持つサルーム王国の第七王子・ロイドとして転生し、前世では成し得なかった桁外れの魔力で魔術を極めていくハイスピード“成り上がり”ファンタジーが描かれます。TVアニメは2024年4月に第1期が放送されたほか、2025年7月からは第2期が放送中で、魔術を極めることにすべてを捧げるロイドの新たな探求の旅に注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて、2025年8月24日（日）夜6時45分より『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』の同時視聴会および振り返り生放送特番の独占無料放送が決定いたしました。夜6時45分からの同時視聴会では、小市眞琴さん(ロイド役)、オープニング主題歌を担当した樋口楓さんが出演する、第13話・第14話（第2期第1話・第2話）のオーディオコメンタリーをお届け。続く夜8時からの振り返り生放送特番には、小市眞琴さんに加え、関根明良さん(タオ役)、松井恵理子さん(シロ役)、津田美波さん (サリア役) が生出演。 MCに森遥香さんを迎え、これまでの物語を振り返るほか、この後本格的に動き出す“大聖誕祭”の見どころもたっぷりとお届けいたします。

また、特番当日8月24日（日）と翌25日（月）に、第1期から第2期最新話・第19話までの全話無料振り返り一挙放送も決定。第1期は放送後3日間、第2期は放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

なお、『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』は「ABEMA」にて、毎週水曜日夜24時30分よりWEB最速配信中。「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送するほか、放送3日後の毎週土曜日夜24時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

豪華キャストが集結する特別番組をお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひ一挙放送と合わせて「ABEMA」で、大人気異世界魔術ファンタジー『第七王子』を総復習しましょう。

■特別番組『まだ間に合う！「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期」同時視聴会＆振り返り生放送特番！～いよいよ大聖誕祭が始まったので、気ままに第19話までを振り返ります～』独占無料生放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年8月24日（日）夜6時45分～夜9時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/A5Z9R4xH4agYr3

出演者（敬称略）

同時視聴会：小市眞琴(ロイド役)、樋口楓

振り返り生放送特番：小市眞琴(ロイド役)、関根明良(タオ役)、松井恵理子(シロ役)、津田美波(サリア役)／森 遥香（MC）

※放送後、2026年9月30日（水）夜11時59分まで無料でお楽しみいただけます。

▼第1期＆第2期最新話までの全話無料一挙放送も決定！

＜放送日時＆番組URL＞

・第1期（#1～12）

放送日時：2025年8月24日（日）朝9時～午後3時、夜24時30分～朝6時30分

8月25日（月）朝6時30分～昼12時30分

放送チャンネル：異世界・ファンタジーアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/isekai-anime/slots/A2J9huXYQLPgN3

（URLは8月24日（日）朝9時の回です）

※放送後3日間、全話無料でお楽しみいただけます。

・第2期（#13～19）

放送日時：2025年8月24日（日）午後3時15分～夜6時45分、夜9時～夜24時30分

8月25日（月）午後2時30分～夜6時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル、異世界・ファンタジーアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/A2J9fB5NnimQkw

（URLは8月24日（日）朝9時の回です）

※放送後1週間、放送エピソードを全話無料でお楽しみいただけます。

■『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』は毎週水曜日夜24時30分よりWEB最速配信中

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年7月9日（水）から毎週水曜日夜24時30分より放送

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話（#19）URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BV237EHabfs6oq

※放送3日後の毎週土曜日夜24時30分より1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

【第2期 作品概要】

〈INTRODUCTION〉

魔術に大切なものは、“家柄”・“才能 ”・“努力 ”……。魔術を深く愛しながらも、血筋と才能に恵まれずに非業の死を遂げた“凡人”の魔術師。死の間際に「もっと魔術を極め、学びたかった」と念じた男が転生したのは、強い魔術の血統を持つサルーム王国の第七王子・ロイドだった。

過去の記憶はそのままに、完璧な血筋と才能を備えながら生まれ変わった彼は、前世では成しえなかった想いを胸に、桁外れの魔力で“気ままに魔術を極める”無双ライフをエンジョイする！

ロードスト領でのギザルムとの戦いで見事勝利したロイド達。

魔術への探求心が止まらないロイドが次に目を付けたのは『神聖魔術』！

神聖魔術を習うため、教会を訪れるロイド達だが……？

原作シリーズ累計発行部数800万部突破の異世界魔術バトルファンタジーアニメが、いよいよ新章の“教会編”に突入！

〈CAST〉

ロイド：小市眞琴

グリモ：ファイルーズあい

シルファ：Lynn

タオ：関根明良

レン：高橋李依

アルベルト：堀江瞬

シロ：松井恵理子

ガリレア：杉田智和

タリア：明坂聡美

バビロン：土岐隼一

クロウ：永塚拓馬

イーシャ：石見舞菜香

サリア：津田美波

ジリエル：森久保祥太郎

謎神父：宮本充

〈STAFF〉

原作：謙虚なサークル（講談社ラノベ文庫刊）

キャラクター原案：メル。

コミカライズ：石沢庸介（講談社「マガジンポケット」連載）

監督：玉村仁

シリーズ構成：戸塚直樹

キャラクターデザイン・総作画監督：錦織成

アクション監督：アベユーイチ

美術監督：長岐光捷

色彩設計：渡辺彩生

撮影監督：矢野雄木

音響監督：田中亮

音響制作：Ai Addiction

音楽：R・O・N

音楽制作：ランティス

オープニング主題歌：「CALLING†」樋口楓

エンディング主題歌：「Meteor」岬なこ

アニメーション制作：つむぎ秋田アニメLab

製作：「第七王子」製作委員会

公式サイト：https://dainanaoji.com/

