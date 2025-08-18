金額を抑えたミックスサイズも！岩手県山田町、秋の味覚松茸をふるさと納税返礼品受付開始

岩手県山田町

岩手県山田町（町長：佐藤 信逸）は、2025年8月に、松茸のふるさと納税返礼品を掲載開始しました。

■大福丸の三陸山田産松茸

■茸の匠が採る芳賀榮三きのこ園の三陸山田産松茸

■金額を抑えたミックスサイズも！ベルアクトの三陸山田産松茸

■山田町ふるさと納税ポータルサイト

【ふるさとチョイス】

https://www.furusato-tax.jp/city/product/03482

【楽天ふるさと納税】

https://www.rakuten.ne.jp/gold/f034827-yamada/

【ふるなび】

https://furunavi.jp/municipal_single.aspx?municipalid=244&msockid=0c4686572d136c18005692072c606df0(https://furunavi.jp/municipal_single.aspx?municipalid=244&msockid=0c4686572d136c18005692072c606df0)

【セゾンのふるさと納税】

https://furusato.saisoncard.co.jp/city.php?n=034827

【au PAYふるさと納税】

https://furusato.wowma.jp/products/list.php?municipality_code=034827

【ふるラボ】

https://furusato.asahi.co.jp/city/detail/03482

【JREMALL】

https://furusato.jreast.co.jp/furusato/municipality/detail/f658

【カブアンド】

https://kabuand.com/furusato/areas/3/cities/r34ty9fag9hkvzwc069jac7d1w

■岩手県山田町について

岩手県沿岸中部に位置する山田町は、海岸線は典型的なリアス式海岸で、波静かな「山田湾」、開放的な「船越湾」ではカキやホタテの養殖が行われており、その生産量は岩手でもトップクラスを誇ります。北上山地から三陸リアス海岸へと広がる山林は全国最高レベルの品質の「乾しいたけ」や、香りの強い松茸の産地でもあり、海と山の両方の四季折々の「宝物」に溢れています。

秋には、地元が誇る山田祭りが開催されます。町中を走り回る、暴れ神輿が目玉です。盆や正月には帰省しなくても祭りに合わせて帰ってくる人も多く、町最大の大祭です。

ふるさと納税によるご寄附は、まちづくり、産業振興、子育て支援など、町の未来を創る大切な事業に活用させていただいております。

【本件に関するお問い合わせ先】

岩手県山田町 商工観光課 ふるさと納税係

所在地：岩手県下閉伊郡山田町八幡町3-20

電話番号：0193-82-3111

FAX番号：0193-82-4989

Email：taxfurusato-yamada@town.iwate-yamada.lg.jp

山田町公式ウェブサイト：https://www.town.yamada.iwate.jp/