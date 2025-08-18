癌症希望基金會が早期肺がん予防を主導し、スクリーニング、精密診断、早期治療のシームレスな連携を推進

財團法人癌症希望基金會

癌症希望基金會は8月13日、「健康台湾、世界をリードする──精密な肺がん早期スクリーニング・早期治療の新時代を始動」と題した記者会見を開催しました。この会見には、台湾全土から多数の肺がん予防専門家が集結し、早期肺がんスクリーニングの適用範囲、精密診断能力、および早期治療へのアクセスを全面的に向上させることを呼びかけました。これにより、患者が診断後にタイムリーかつ効果的な治療を受けられるようにし、2030年までにがんの標準化死亡率を3分の1削減するという国家目標の達成を支援します。

癌症希望基金會は、台湾が世界に先駆けた先見性により、肺がん予防政策を積極的に推進していることを指摘しました。国家健康署は2022年7月から、肺がんの家族歴がある人や重度の喫煙者を対象に、公費での低線量CT（LDCT）肺がんスクリーニングを導入しました。2025年からは、より多くの高リスク群を含めることで、スクリーニングの対象を拡大し、適用範囲の向上を目指しています。この政策が開始されて3年間で、21万人以上がスクリーニングを受け、2,506件の肺がん症例が発見されました。そのうち、早期がんの割合は8割を超え、進行がんの割合は7分の1に減少しました。過去には、肺がんの診断は進行がんで見つかるケースが最も多かったのですが、この成果は、初期診断がすでに進行がんであるという従来の困難な状況を覆しました。

早期肺がん患者の割合が継続的に増加していることを受け、癌症希望基金會は昨日（13日）、記者会見を開催し、国内のトップレベルの肺がん予防の権威を集め、早期肺がん予防の次なる段階の政策ロードマップを作成しました。早期肺がんの治療戦略を前もって計画し、台湾全土の医療センターの複数の肺がん治療専門家と連携して、肺がんの早期スクリーニング・早期治療を共同で推進することで、台湾の予防成功経験を国際的な新たな基準として確立することを目指します。

癌症希望基金會は、早期診断される人数が増加するにつれて、健保資源を早期肺がんの診断と治療、具体的には遺伝子検査や再発リスクが高い患者向けの補助療法に前倒しで配分すべきだと強調しています。これにより、再発と死亡のリスクを低減することができます。臨床データによると、ステージ1B～3Aの患者が手術後に標的補助療法を受けると、5年間の死亡率が10%低減することが期待でき、治癒率の向上と社会的な医療負担の軽減に極めて重要です。

超前部署！健保資源を早期肺がんの補助療法へ重点配分

癌症希望基金會理事であり、中山医学大学付属病院の胸部外科主治医である陳志毅氏によると、肺がん予防の成果を高めるには、早期発見に焦点を当てる必要があります。早期スクリーニングの適用範囲を全面的に拡大し、早期遺伝子検査と早期治療へのアクセスを向上させることで、患者が診断後にタイムリーで効果的な治療を受けられるようにし、予後を改善し、生存期間を延長させるべきです。早期肺がんの発見率が継続的に上昇するにつれて、それに対応する健保治療の需要も増加しています。

台湾臨床腫瘍医学会の理事長であり、義大がん治療病院の内科副院長である黄明賢氏は、健保による資源投入により、進行肺がんの治療は大幅に補完され、完成に近づいていると分析しています。しかし、早期肺がんの補助療法は、国際的な治療ガイドラインにまだ十分には追いついていません。政府は、早期スクリーニングを拡大すると同時に、早期肺がんに対する健保資源の配分を最適化し、診断後に治療へ移行する際のギャップを埋めることを推奨しています。

早期肺がんの補助療法の重要性について、台湾胸部・重症集中治療医学会の理事であり、高雄長庚病院の内科副部長である王金洲氏は、手術切除が早期肺がんの主な治療法である一方で、再発と転移のリスクを効果的に減らし、生存期間を延長するためには、積極的な補助療法と長期的な追跡を組み合わせる必要があると指摘しています。

台湾がん基金会の執行長であり、林口長庚病院の血液腫瘍科系の主任である張文震氏も、「国家がん治療三つの矢」戦略に応え、肺がん予防策は「早期スクリーニング、精密診断、早期治療」という3つの主要な連携がスムーズに行われることを保証しなければならないと強調しています。健保システムは、早期肺がん患者の治療ニーズに早期から注目し、満たすように計画し、スクリーニング、診断、治療の連携を完璧にすることで、まだ不完全なこの重要なパズルを完成させる必要があります。これこそが、早期発見・早期治療を真に実現し、スクリーニングへの投資の最大効果を発揮させることになります。

中華民国がん医学会の理事長であり、林口長庚病院腫瘍科の教授級主治医である陳仁熙氏も、健保資源の重点を早期肺がんの診断と治療に前倒しできれば、治癒率が向上し、患者が早期に通常の生活に戻り、職場復帰できるだけでなく、その後の重症治療、入院、長期介護などの資源負担を軽減し、健保と社会全体の医療資源の持続可能な発展を促進すると提言しています。現行の健保やがん新薬の一時的な支払い専用資金に加えて、政府は共同負担や第二層健保制度など、多様な支払いメカニズムを積極的に推進し、早期肺がん治療へのアクセスを向上させるべきです。

基金会は、政府がスクリーニングを推進すると同時に、早期治療に対する健保の支払いと資源配分を最適化し、スクリーニング、診断、治療間の連携のギャップを埋めることで、台湾の成功モデルが引き続き国際的な肺がん予防をリードするよう呼びかけています。

全国の医療センターの複数の肺がん治療専門家が、肺がんの早期スクリーニングと早期治療の新時代への参入に心を一つにして応える（北から南への単位順）

・ 台北栄民総医院胸部部門主任 陳育民

・ 雙和医院胸部内科主治医 李岡遠

・ 台北慈済医院胸部内科主治医 黄俊耀

・ 三軍総医院内科部胸部内科主任 蔡鎮良

・ 新光医院胸部内科医師 葉育雯

・ 亜東医院胸部内科専任主治医および肺がんチーム召集人 張晟瑜

・ 台中栄民総医院胸部部門主任 楊宗穎

・ 中国医薬大学付属医院内科部副主任 夏徳椿

・ 成大医院胸部内科主治医 林建中