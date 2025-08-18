新型コロナ後遺症に関する無料相談会を開催 - 倉持仁医師が直接対応

一般社団法人インターパーク倉持

新型コロナウイルス感染症から回復した後も、長期間にわたり体調不良が続く「コロナ後遺症」に悩む方々が増えています。感染後、強いだるさや足の重さ、生活に支障をきたす疲れやすさが続き、日常生活に困難を感じる方が多く見受けられます。

このような方々に向けて、一般社団法人インターパーク倉持内科日本橋では、倉持仁医師が直接対応する「コロナ後遺症無料相談会」を8月12日（火）から開催し、全国からの相談に対応しております。

倉持医師は、これまでに5万人以上の新型コロナウイルス感染者を診断・治療し、800名以上の入院患者さんの治療を担当してきた実績があります。

相談会の目的

コロナ感染後、症状が軽減したと思った矢先に感じる「体調不良」や「精神的な疲れ」は、実は多くの患者さんが抱えている問題です。特に、以下のような症状が続くことがあります。

コロナ後遺症の症状例

イライラする眠れない耳鳴りがする足がしびれる物忘れをする匂いがしない味がしない運転ができない

そのほか、「携帯が触れない」「意識が集中できない」など

相談会の内容

倉持 仁 医師

５万人以上の新型コロナウイルス感染症の診断・治療や８００名以上の入院患者さんの治療を（エクモは除く）した経験を有する倉持仁が「コロナ後遺症」でお悩みの方に無料で相談会を開催します。

●開催：令和7年8月12日（火）、8月19日（火）、9月2日（火）、9月9日（火）、9月16日（火）

オンラインにて開催

●時間：14時00分～17時00分

●医師：倉持 仁

※注意事項

・定員になり次第、受付を終了いたします。

・本相談会では、診断・処方・検査などの医療行為はおこないません。

・相談内容によっては、医療機関での正式な診察をお勧めする場合があります。

・診察を希望される方は、別途予約をお取りいただき、通常の診療（保険適用）となります。

◆デジスマ診察券（外部サイトへリンクします）(https://patient.digikar-smart.jp/institutions/83861920-fbcd-496b-934e-af4beb502e45/reserve?)

倉持仁コロナ後遺症無料相談会（オンライン）より、ご予約ください。

症状が多彩であるために、新型コロナウイルス感染症の後遺症としての判断が難しいケースが少なくありません。これにより、多くの患者さんが診断や治療の方向性が定まらないまま、長期にわたり症状に苦しんでいます。こうした状況においては、患者さんとともに時間をかけて経過を観察し、慎重に対応していくことが不可欠です。

当クリニックでは、外来検査の段階から入院による治療、さらにその後の経過観察まで一貫して対応する体制を整えてきました。これにより、多くの臨床経験を蓄積し、コロナ後遺症の病態とその改善方法について、徐々に明らかになってきています。

私たちの経験から考えると、コロナ後遺症の背景には「肺の機能低下」が関わっている可能性があるように思われます。肺機能をどのように回復させていくかが、後遺症の改善において大切な要素の一つではないかと感じています。

コロナ後遺症に関する正しい理解と適切な治療を受けることで、多くの方が実際に回復に向かっています。きちんと病状を把握し、医師の指示に従って治療を進めていけば、コロナ後遺症は「ほぼ治る病態」であると私たちは考えています。

こうした情報を、現在も後遺症に悩んでいる患者さんやご家族の方々にぜひ知っていただきたく、無料相談会を開催いたします。

一人でも多くの方がコロナ後遺症から解放され、元の生活を取り戻せるよう、心から応援しています。

インターパーク倉持内科日本橋(https://www.kuramochi-clinic.tokyo/)

代表理事 倉持 仁