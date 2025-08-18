天猫国際日本、COSMEWeek2025大阪への出展を正式に決定！及び中国コスメ業界の最新トレンドと市場洞察を共有！

Tmallジャパン株式会社

天猫国際日本（Tmallジャパン）は、2025年9月24日から26日にかけて、大阪で開催される「COSMEWeek2025大阪」（主催者：RX Japan）に出展いたします。出展期間中、天猫国際はセミナーに登壇し、「中国コスメ市場のトレンドと越境EC市場の新たな戦略」をテーマに特別講演を行う予定です。中国消費者の行動変化を詳細に分析するとともに、海外ブランドの中国市場進出における最適なソリューションをご紹介いたします。

アリババグループ傘下の越境ECプラットフォームとして、天猫国際は、コスメ業界に対して、効率的で適切なワンストップ型の越境ECサービスを提供することを紹介いたします。本展示会を通じて、日本コスメ産業界との連携をさらに深化させ、より多くの高品質な国際コスメブランドが天猫国際のプラットフォームを通じて、正確かつ効率的に中国市場へ進出できるよう支援してまいります。

グローバルビューティーリソースと中国市場をつなぐ橋渡し

日本は世界有数のコスメイノベーション拠点であり、高い技術力と高品質な製品力を持っています。天猫国際のワンストップ越境サービスを活用すれば、日本をはじめとするアジア地域の企業が、安全かつ効率的に中国市場に進出し、持続成長できるよう支援します。

COSMEWeek2025大阪への出展は天猫国際がグローバル優良商品と中国消費者を確実に結びつける戦略の一環となっており、今後も越境ECインフラの強みを生かし、グローバルコスメ企業の中国市場進出を強力にサポートしていきます。

展示会概要

名称: COSME Week 2025大阪

公式サイト：https://www.cosme-week.jp/osaka/ja-jp.html

会期：2025年9月24日(水)～26日(金) 10：00～17：00

会場：インテックス大阪

セミナー概要

TOPICS：トレンド解読！中国化粧品市場で勝ち残るためのヒント

日程： 9月26日 12時～12時45分

セミナー申込サイト：https://x.gd/AYhvd

講師

Tmallジャパン 天猫国際Business Development

ゼネラルマネージャー 呉 海超 氏

東京経済大学大学院を卒業後、日本の医療衛生用品の専門商社に入社。

2015年に中国の医療グループで副社長を務め、海外医療ビジネスを展開。

2017年に株式会社BHBを創立し、中国向け輸出と大手専門商社の越境EC展開のコンサルティングに尽力。

現在、Tmall Japanの責任者として、多くの日本ブランドの中国進出を支援し、その成功に貢献してきた。

Tmallジャパン 天猫国際Business Development

事業開発部マネージャー 朱 芝 氏

日本ブランドの酒類を専門に、中国向けた越境ECビジネスを長年携わってきました。

現在はTmallジャパンにおいて、コスメ・パーソルケア・食品カテゴリーの責任者として、日本ブランドの中国市場進出を推進し、越境ソリューションの提供に携わっております。

天猫国際：https://tmallglobaljapan.com/(https://tmallglobaljapan.com/)

天猫国際は、アリババグループ傘下の越境ECプラットフォームであり、中国消費者へ高品質な海外商品の提供を使命としております。天猫国際は、海外ブランドに対して出店支援、物流・倉庫管理、マーケティングプロモーション、ユーザー運営に至るまで、一貫したトータルソリューションを提供しております。取り扱いカテゴリーは、コスメ・ビューティー、ヘルスケア、食品、ベビー・マタニティ、ファッションなど多岐にわたり、中国消費者の高品質なライフスタイルの実現を牽引しております。

