株式会社ゴルフツーリズムジャパン、人財支援プロジェクト「GolfWorks」を新たに始動 ― ゴルフ産業を支える人財と企業の新しい出会いを創出

株式会社ゴルフツーリズムジャパン「GolfWorks」のLPトップ画面

株式会社ゴルフツーリズムジャパン（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：小嶋崇文）は、ゴルフ事業全体を通じて産業発展と地域活性化に貢献するため、新たな人財支援プロジェクト「GolfWorks（ゴルフワークス）」を始動いたしました。

当社はこれまで、ゴルフを核とした観光・インバウンド推進に取り組んでまいりましたが、持続的な成長の基盤は「人」にあると考えています。そのためGolfWorksでは、ゴルフ場運営や観光サービス、ホスピタリティ業界に携わる多様な人々に対し、就業機会と成長の場を提供していきます。

当社では、人材を単なるリソースとは捉えず、「働くすべての人々は財産である」という理念のもと、「人材」ではなく「人財」と称しています。GolfWorksは、この理念を具体的に体現する取り組みとして、人と企業をつなぎ、ゴルフを通じた地域経済の発展と社会的価値の創出を目指し、業界に新しい価値を提供してまいります。

また、行政や観光事業者、ゴルフ場との連携を進めながら、人財の採用・育成・マッチングを包括的に支援し、特にインバウンド需要が高まるこれからの日本市場において、国際基準のサービスを担える人財を育てていきます。

GolfWorksの詳細や登録は、以下の公式サイトからご覧いただけます。ゴルフ業界での就業に関心のある方は、ぜひご登録ください。また、人財を求める事業者の方は、「協業に関するお問い合わせ」よりご連絡ください。

▶ GolfWorks公式サイト(https://golf.works/)

株式会社ゴルフツーリズムジャパンは、ツーリズムと人財育成の両面から、日本のゴルフ産業を次のステージへと導いてまいります。

【お問い合わせ】

・一般的なお問い合わせはこちら(https://40u76x.share-na2.hsforms.com/2oB7In4s0RaeqTFyCJUVt7A)

・協業に関するお問い合わせはこちら(https://40u76x.share-na2.hsforms.com/2Om9-LErFQ1Sf6MnmyrEolg)

【会社概要】

会社名：株式会社ゴルフツーリズムジャパン

所在地：東京都渋谷区渋谷4-3-27-604

代表者：代表取締役 小嶋崇文

設立：2024年1月

事業内容：ゴルフツーリズム事業、インバウンド旅行パッケージ開発