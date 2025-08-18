ネクスパート法律事務所、大阪オフィスを開設。

弁護士法人ネクスパート法律事務所

ネクスパート法律事務所（東京都中央区八重洲、代表弁護士：佐藤塁 寺垣俊介 https://nexpert-law.com/ ） は、大阪オフィスを開設いたしました。詳しくは、ネクスパート法律事務所 大阪オフィスサイト https://nexpert-law.com/osaka/ を参照ください。

【ネクスパート法律事務所 大阪オフィスの特徴】

ネクスパート法律事務所大阪オフィスは、駅から徒歩4分と非常にアクセスがしやすい立地にございます。お仕事帰りはもちろん、駅周辺でのショッピングのついでにも気軽にお立ち寄りいただけます。

借金のお悩み、個人破産や民事再生のお手続き、男女関係や離婚の問題、遺産の相続をめぐるトラブルの解決、生前贈与のお手続き、刑事弁護、交通事故の相手方との交渉など、幅広く個人のお客さまのお悩みに対応いたします。

大阪オフィスは、個人のお客さまだけではなく、法人や企業経営者のお客さまからのご相談もお受けしております。法人破産や法人の場合の民事再生のお手続き、不動産建物の明け渡し、取引先からの債権の回収など、幅広く対応することができます。



全国のネクスパート法律事務所に所属する弁護士と連携して対応いたしますので、「こんなことで相談しても良いのだろうか」と悩まずに、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士だけでなく事務スタッフも一丸となり府内の皆さまに気軽にご相談いただけるようなアットホームな法律事務所を目指しています。弁護士への相談や依頼に際し、お客さまにとっての疑問あるいは不安などがある場合でも、ネクスパート法律事務所ではお客さまの疑問や不安が解消し、解決についてご理解いただけるまで丁寧に説明を行うよう心掛けております。

◆ネクスパート法律事務所について◆

2016年1月 佐藤塁と寺垣俊介にて共同で東京 市ヶ谷に設立。その後、積極的な支店展開を行い、現在は全国12支店1支部（京橋 立川 横浜 大宮 西船橋 高崎 太田 仙台 名古屋 福岡 北九州 那覇 札幌 大阪）で営業。個人、法人を問わず、様々な分野に対応。注力分野としては、相続 離婚 不貞 刑事 交通事故 債務整理 企業法務 薬機法医療法関連 Web3関連など。「ネクスパートにかかわる人を幸せにする」というスローガンを掲げ、先進的な存在としての地位の確立を目指す。

主事務所：東京都中央区八重洲一丁目3-18 VORT東京八重洲maxim7階

所属弁護士数：男性33名 女性11名 ※2024年10月現在

代表弁護士：佐藤塁（東京弁護士会所属） 寺垣俊介（第二東京弁護士会所属）

◆リンク先◆

・ネクスパート法律事務所：https://nexpert-law.com/

・ネクスパート法律事務所 大阪オフィスサイト https://nexpert-law.com/osaka/

・ネクスパート法律事務所 Twitter @nexpertlaw：https://twitter.com/nexpertlaw