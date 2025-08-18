株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生）と株式会社日本證券新聞社（本社：東京都中央区 代表取締役社長：増子 光正）は2025年9月25日 (木)に【個人投資家向け説明会 活かせていますか？──「リアルセミナー」の実態と、よくある質問Q＆A】共催オンラインセミナーを実施いたします。

■こんな方におすすめ

・初めてIRイベントの登壇を検討している経営企画部・IR部門・経営者の方

・オンライン施策だけでは投資家との距離を縮めきれないと感じている企業の方

・個人投資家向けIR施策に課題を感じているIR担当者の方

■詳細・お申し込みはこちら

https://us02web.zoom.us/webinar/register/4717544647580/WN_AtMPT1QdSWKmPe7oJCZM3Q

セミナー概要

リアルIRセミナーは、果たして意味があるのか？

本ウェビナーでは、日本証券新聞が年間100回以上主催しているリアルIRセミナーの現場から見えた、課題・効果・本音を、IR担当者の「よくある質問10選」と共に徹底解説。

初めてリアル開催を検討する方から、すでに実施経験のあるIR担当者まで、「リアルIRセミナー」に向き合うヒントが満載の60分です。

SR施策をご検討されている経営者の方、IR担当者の方は是非、ご参加ください。

■プログラム

・「リアルセミナーって意味あるの？」──現場でよく聞かれる10の質問

Q1. オンラインだけではダメなのか？

Q2. 本当に効果はあるのか？

Q3. 費用対効果は？

Q4. データが取れないのでは？

Q5. to Cではない会社は意味ない？

Q6. プレゼンしても理解されないのでは？

Q7. 個人向けIRなんて、やっても意味ない？

Q8. 証券会社は無料でやってくれるのでは？

Q9. 来場者ってどんな層？

Q10. 現役・若年層には届くのか？

・Q&A

【登壇者（敬称略）】

株式会社 日本證券新聞社

吉村淳子

2006年 日本証券新聞社 入社。

営業局IR企画室 室長を経て、2023年 取締役 営業局長に就任。

旅行会社、出版社や書籍制作会社など経て、出版部の新規立ち上げをきっかけに日本証券新聞社へ入社。

出版部では株式関連書籍の企画制作を担当。廃部を契機に「日本証券新聞」制作担当部署へ異動。

記者として上場企業に関する情報収集や関係者インタビューにあたる。2013-15年はほぼすべてのIPO企業トップの声を聞く刺激的な日々を送っていたものの、情報入手元の上場企業、提供先の個人投資家とより密接にコミュニケーションがとれる営業部＝IR支援部隊への関心が高まり、異動。

以降は「テキスト＆動画コンテンツ」「リアルセミナー企画運営」の2軸をフル回転させている。

会社HP ：https://www.nsjournal.jp/

株式会社ウィルズ

伊藤 裕樹

2009年 西村あさひ法律事務所 入所

2013年 株式会社ウィルズ 入社。

西村あさひ法律事務所を経て、ウィルズ入社後は、企業規模を問わず、IR分野でのコンサルテーションを実施し、経営計画の策定など経営・IR戦略を提案。

併行して現在の主力事業であるプレミアム優待倶楽部事業の企画、営業を担当。

営業、法務コンプライアンス、広報、事業運営、新規事業、M&A・アライアンス担当を歴任し、2017年からIPO担当を経て、2018年から現職。

現在は、経営企画を担当する傍ら、顧客対応やセミナーを通じた啓蒙活動を行う。

会社HP ： https://wills-net.co.jp/