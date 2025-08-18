【CBJ Business Summit 2025】NewsPicks Studios取締役でNewsPicksのレギュラー番組統括の木嵜綾奈さんが基調講演へご登壇決定！

株式会社HUG＆SHAKE

株式会社HUG&SHAKE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：淀瀬博行、以下「HUG&SHAKE」）は、「人と未来がつながる。」をテーマに、世界で11億人以上が利用している実名制ビジネスSNS『LinkedIn』のユーザーを中心に、ビジネスパーソン同士はもちろんのこと、首都圏の方々と地域の方々までも、リアルとSNSを越え、常識に囚われず、視野を狭めることなく、多種多様にもっともっとたくさん繋がっていくことを目的としたビジネスイベント『CBJ Business Summit 2025』を来る10月28日（火）に開催、イベント内基調講演のスペシャルゲストとして、株式会社NewsPicks Studiosの取締役/Executive Producerを務められ、「The UPDATE」、「OFFRECO.」など、NewsPicksの人気番組を数多く統括をされている木嵜綾奈さんにご登壇頂く運びとなりました事をお知らせ致します。

木嵜さんには、ソニー・デジタルエンタテインメント、STARTO ENTERTAINMENTなど、これまで多岐にわたる企業の立ち上げ、黒字化を達成するなど成功に導き続けているプロ経営者・福田淳氏のステージのモデレーターを務めて頂くほか、単独基調講演ステージにて今や多くのビジネスパーソンにとって必須の人気ビジネスメディアである「NewsPicks」で展開されている動画コンテンツのお話を中心に、ビジネストレンド最前線について、思いやビジョンなどを語って頂きます。

■木嵜綾奈 (きざきあやな)さん プロフィール

NewsPicks Studios取締役/Executive Producer

NewsPicksのレギュラー番組統括。「The UPDATE」Co-MC、「OFFRECO.」「2040 未来からの提言」「2 Sides」「EduPassion」等を立ち上げる。特番「Exclusive」では、ユヴァル・ノア・ハラリ氏と宇多田ヒカル氏の特別対談をプロデュース。



早稲田大学卒業後、東芝EMIで営業、洋楽部でメディア・プロモーションを担当。

2008年に渡米、テレビ東京NY支局のディレクターとして、イーロン・マスクCEO単独取材やIT企業、米経済を取材。Forbes Japanの取材を担当し、本田圭佑氏、俳優ウィル・スミス氏のドリーマーズ・ファンドに関する記事を共同執筆。在米10年後帰国、現在に至る。

2024、2025 ACCクリエイティブ・イノベーション審査委員長、2023 ACCブランデッド・コミュニケーション審査員、EVIDENCE AWARD 2024、2025審査員、BRANDED SHORTS 2023審査員。

■『CBJ Business Summit 2025』―人と未来がつながる。― 開催概要

・タイトル：『CBJ Business Summit 2025』―人と未来がつながる。―

・日程：10/28（火）11:30～19:00 受付11:00～（※時間内出入り自由）

・会場：WITH HARAJUKU（東京都渋谷区神宮前1丁目14-30）

・公式サイト：https://cbj-bizsummit2025.com/

・イベント概要：「人と未来がつながる。」をテーマに、世界で11億人以上が利用している

実名制ビジネスSNS『LinkedIn』のユーザーを中心に、ビジネスパーソン同士はもちろんのこと、首都圏の方々と地域の方々までも、リアルとSNSを越え、常識に囚われず、視野を狭めることなく、多種多様にもっともっとたくさん繋がっていくことを目的としたイベント

・内容：

１.基調講演：

ビジネスの根幹を担う「ヒットビジネスの裏側」「感情を揺さぶるマーティング」「風の時代の採用と育成」各領域の成功法則にフォーカスをあてた基調講演およびトークセッションステージ

●基調講演ステージご登壇が決定しているスペシャルゲスト

・楽天大学学長で仲山考材株式会社・代表取締役の仲山進也氏

・株式会社獺祭・代表取締役の桜井一宏氏

・ソニー・デジタルエンタテインメント創業社長で

STARTO ENTERTAINMENT初代CEOを務めたプロ経営者の福田淳氏

２.協賛企業展示ブース：

オフィシャルブランドスポンサーおよび協賛ブーススポンサーによる企業展示ブースの展開

３.ネットワーキング：

ビジネスパーソン同士、首都圏と地域の方々との交流およびマッチング機会の創出

４.CBJ market Selection：全国各地域のご当地商品の展示および飲食ブース

５.CBJ Sauna Award：「2025年全国サウナランキングベスト10」の投票・決定

６.ビジネスパーソン麻雀王決定戦 ７.CBJ書店（ビジネス書店）

８.前夜祭懇親会 ９.小杉湯清めの朝風呂 １０.明治神宮参拝 １１.後夜祭懇親会

（※８.９.１０.１１.は会場外）

・来場者数：500人

・運営委員会：株式会社せんのみなと(https://sennominato.com/) | アイティビジネスサロン株式会社(https://www.it-bs.co.jp/) | OpenWill Inc.(https://www.openwill.co.jp/) | 株式会社ゼロベース (https://www.zerobase.co.jp/)| 株式会社ビーヘルシー(https://behealthy.co.jp/) | HUG&SHAKE Inc.(https://hugandshake.family/)

・企画・主催：HUG&SHAKE Inc.(https://hugandshake.family/)

■『CBJ Business Summit 2025』―人と未来がつながる。―主催会社概要

HUG＆SHAKE Inc. （https://hugandshake.family/）

代表取締役 淀瀬博行／取締役 高島吏紗

所在地 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F-C

〈事業内容〉

Influencer Marketing | AI Data Marketing | Community Branding Japan | HRマーケティング | 動画企画・制作 | 販促キャンペーン企画・制作 | イベント企画・制作