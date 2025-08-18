加藤財務大臣・金融担当大臣「基調講演」｜WebX2025
加藤勝信 財務大臣・金融担当大臣が登壇決定
国内最大手のWeb3メディア「CoinPost」の運営会社、株式会社CoinPost（本社：東京千代田区、代表取締役CEO：各務貴仁）が企画・運営し、一般社団法人WebX実行委員会が主催する国際Web3カンファレンス「WebX」において、加藤勝信 財務大臣・金融担当大臣が登壇が決定したことを発表いたします。
▼WebXとは
WebXは、世界各国からWeb2・Web3の有望プロジェクトや企業、起業家、投資家、開発者等を集めたアジア最大級のWeb3カンファレンスです。
来場者は、Web3分野のトッププロジェクトや創業者らを招いた公演（日本語同時通訳対応）、ネットワーキング機会、主要プロジェクトによる技術ワークショップ、Web3ビジネスに関するピッチイベント、様々な企業やプロジェクトの展示会などにご参加いただけます。
- 開催日：2025年8月25日（月）・26日（火）
- 開催場所：ザ・プリンスパークタワー東京
- 主催：一般社団法人WebX実行委員会
- 企画：株式会社CoinPost
- 来場者数（見込）：20,000人以上
- 参加企業数（見込）：3,000社以上
- 出展企業数（見込）：150社以上
- 公式サイト：https://webx-asia.com/ja/
- WebX特集：https://coinpost.jp/?p=612324
▼WebX開催背景
日本市場は、政府によるWeb3政策の後押しを受け、世界各国から大きな注目を集めています。このように、新たなイノベーションとビジネスの創出を行うべく本腰を入れ始めた日本ですが、ユースケースの創出やグローバル化など、更に取組を加速していくことが求められます。
また、日本の多くの事業者からは、Web3事業を進めるための知識やビジネスアイディアの構築、企業ネットワーク、事業人材など様々な面で課題が浮き彫りになっています。
このような背景からCoinPostは、Web3分野で国際間交流と情報・人材の流通網を確立できる国際カンファレンスの確立が、アジア市場における日本のブロックチェーン産業全体の成長に必要不可欠であると考えております。
本カンファレンスを、政府のWeb3改革を後押し、Web3を通じたグローバルと既存産業の架け橋になるような場にしていきたいと考えております。
▼登壇者概要
加藤 勝信
かとう かつのぶ
財務大臣
内閣府特命担当大臣（金融）