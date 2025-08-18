(株)インボイス、2025年8月20日(水)に税理士が解説する経理向け法人税の基礎知識セミナーの配信を発表

株式会社インボイス

約16,000社に対して通信費や水道光熱費などの一括請求サービス「Gi通信」「OneVoice公共」を提供する、株式会社インボイス（代表取締役：加茂 正巳 本社：東京都千代田区）は、アクタス税理士法人（代表：粕谷 直人 本社：東京都港区）の藤田 益浩氏をお招きし、「税理士がホワイトボードで解説 経理が知っておきたい法人税の基礎知識 vol.1」をオンデマンドセミナー形式で配信することをお知らせ致します。

詳細：https://media.invoice.ne.jp/seminar/2025820.html(https://media.invoice.ne.jp/seminar/2025820.html)

セミナー概要

◆配信期間：２０２５年８月2０日（水）１４：００～１８：００まで（再生時間：1時間24分）

◆講演テーマ：税理士がホワイトボードで解説 経理が知っておきたい法人税の基礎知識 vol.1

◆参加費：無料

◆開催形式：オンデマンド

セミナー詳細

「会計上の利益と、税金の計算で使う所得はなぜ違うの？」

「法人税の申告書、複雑でどこから手をつければいいか分からない…」

このようなお悩みをお持ちの経理担当者の方へ。



本セミナーでは、経理担当者が押さえておくべき法人税の「なぜ？」を図解でスッキリ解消します。

書籍だけでは理解しにくい法人税の全体像や計算の流れを、税理士がホワイトボードを使いながら講義形式で分かりやすく解説。日々の会計処理が、最終的にどのように法人税申告につながるのか、その本質を掴むことができます。



会計と税務の違いを明確に理解することで、決算業務や税務調査への対応力が向上し、経理としての専門性を一層高めることができるでしょう。若手・中堅社員の基礎力向上や、経理部門全体の知識レベルの底上げに、ぜひ本セミナーをお役立てください。

こんな方にオススメ- 法人税の仕組みを基礎から体系的に学びたい経理担当者の方- 決算や法人税申告業務に初めて携わる方- 部下や後輩に法人税の基礎を教える立場にある管理職・リーダーの方

詳細・申込み：https://media.invoice.ne.jp/seminar/2025820.html(https://media.invoice.ne.jp/seminar/2025820.html)

本件に関する問合せ先

株式会社インボイス マーケティング推進部

インボイス総合研究所 所長

田嶌 健

TEL：03-5275-7241

メールアドレス：inv-mktg@invoice.ne.jp