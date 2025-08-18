キャンプの魅力をお届けする映像コンテンツ「キャンプウォッチ！- CAMP WATCH！-」を配信開始

KDDI株式会社

KDDI株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田 浩路、以下 KDDI）、「ハピキャン」を運営する名古屋テレビ放送株式会社（本社:名古屋市、代表取締役社長：清水伸司 以下 メ～テレ）、「ソトレシピ」を運営する株式会社シーザスターズ（本社:東京都豊島区、代表取締役：千秋広太郎、以下 ソトレシピ）は、普段キャンプをする方にも、そうでない方にもキャンプの魅力をお届けする映像コンテンツ「キャンプウォッチ！- CAMP WATCH！-」として、「キャンプ de トゥギャザー（ハピキャン）」「わくわくキャンプ飯（ソトレシピ）」の2コンテンツを配信開始します。

■「キャンプ de トゥギャザー」

キャンプウォッチ！- CAMP WATCH！-1. コンセプト

アウトドアメディア「ハピキャン」が贈る、ちょっと特別なキャンプ×トーク企画。俳優・アスリート・アーティスト・アイドル・お笑い芸人などさまざまなジャンルで活躍するタレントたちが、“ふたりきりの初キャンプ”に挑戦！

出演者はちょっと不思議でワクワクする組み合わせでお届け。普段は見られない素顔や、思わずクスッと笑ってしまう一面まで飛び出します。焚き火を囲んでリラックスしながらの本音トークには、意外な共通点やここでしか聞けない裏話が続々登場…！？

ただの対談じゃ物足りない！自然の中だからこそ生まれる空気感と、グッと距離の縮まるトークをお楽しみに。

キャンプ de トゥギャザー2. 配信開始日時

2025年8月18日12:00

（以降、本編は毎週1本、ショート動画は毎週平日に2～3本順次配信予定）

3. 視聴方法

＜本編＞

・YouTube「ハピキャンチャンネル」(https://www.youtube.com/@happycamperjp)（https://www.youtube.com/@happycamperjp）

＜ショート動画＞

・YouTube「ハピキャンチャンネル」(https://www.youtube.com/@happycamperjp)（https://www.youtube.com/@happycamperjp）

・X「ハピキャン【公式】」(https://www.youtube.com/@happycamperjp)（https://x.com/happycamper2019）

・Instagram「【公式】ハピキャン」(https://www.instagram.com/happycamper_nbn/)（https://www.instagram.com/happycamper_nbn/）

※コンテンツは全て無料です。

■『わくわくキャンプ飯』

1. コンセプト

キャンプ飯やアウトドアライフを発信するメディア「ソトレシピ」がお届けする、コンビニ商品を活用した簡単＆絶品キャンプ飯の紹介企画。キャンプ場に到着してからでも、近くのコンビニで気軽に買い足せばすぐに作れるような、アイデア満載のレシピを、総勢15組の人気キャンプインフルエンサーたちがご紹介します。さらに、ゲストが注目するアウトドアグッズが当たる視聴者プレゼント企画も実施予定。「これなら真似できそう！」と思える、手軽でおいしいキャンプ飯の数々を、ぜひお見逃しなく。

わくわくキャンプ飯2. 配信開始日時

2025年8月18日12：00

（以降、本編は毎週2-3本、ショート動画は毎週2-3本順次配信予定）

3. 視聴方法

＜本編＞

・YouTube「ソトレシピTV」(https://www.youtube.com/@sotorecipeTV)（https://www.youtube.com/@sotorecipeTV）

＜ショート動画＞

・YouTube「ソトレシピTV」(https://www.youtube.com/@sotorecipeTV)（https://www.youtube.com/@sotorecipeTV）

・X「ソトレシピ編集部【公式】」(https://x.com/sotorecipe)（https://x.com/sotorecipe）

・Instagram「ソトレシピ【公式】」(https://www.instagram.com/sotorecipe/)（https://www.instagram.com/sotorecipe/）

・Tik Tok「sotorecipeソトレシピ」(https://www.tiktok.com/@sotorecipe)（https://www.tiktok.com/@sotorecipe）

※コンテンツは全て無料です。

■「キャンプウォッチ！- CAMP WATCH！-」Pontaポイントプレゼントキャンペーン

「キャンプウォッチ！- CAMP WATCH！-」の公開を記念して、キャンペーンサイトからエントリーいただくと、抽選で300名さまに1,000 Pontaポイントがあたるキャンペーンを開催します。au IDをお持ちの方はどなたでも参加いただけます。

【キャンペーン期間】

2025年8月12日～2025年10月31日

【キャンペーンサイト】

キャンペーンサイトURLは「キャンプ de トゥギャザー」と「わくわくキャンプ飯」の各動画概要からご確認いただけます。

【注意事項】

・当選発表につきましては、Pontaポイントの加算をもって代えさせていただきます。

・本キャンペーンに関する電話やメールなどによる個別の当選確認やお問い合わせは受け付けておりません。

・本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。

・本キャンペーンによって加算されるポイントは、2025年12月中旬以降の予定です。