企業SNS運用担当者に大人気『SNS中の人交流会』第16回ー「アットコスメに聞く『TikTokの接客体験とは？』」

テテマーチ株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：上田大介）は、企業SNS運用担当者向けイベント「SNS中の人交流会」の第16回を、2025年8月28日（木）に開催いたします。

今回はアットコスメにご登壇いただき、「TikTokの接客体験とは？」をテーマにトークセッションを実施。SNS・ECの未来を担う接客体験について企業SNS担当者が学び合う場を提供します。

■「SNS中の人交流会」とは

「SNS中の人交流会」とは、企業のSNS運用担当者が実践的なノウハウを交換し、親交を深めることができる業界注目のオフラインイベントで、月に一度開催しています。

過去の開催では、BtoB/BtoCを問わず、小売、サービス、製造業をはじめとする多様な業界の企業SNS担当者にご参加いただき、大変ご好評をいただいております。多数のご応募をいただくため、抽選とさせていただいています。

株式会社アイスタイルリテール

リテールカスタマーエクスペリエンス本部 本部長

大西清貴

2011年アイスタイル入社。10年間で約800ブランド様とお会いし、ブランド様の課題に合わせてデータを軸としたデジタル＆リアルでのプロモーション及びCRMなどのトータルソリューションを提供。4年間セールス部門の責任者を経て、2021年にリテールカスタマーエクスペリエンス本部の本部長として、新たな接客・体験の構築を目指し@cosmeの持っているデータと最新のトレンドを掛け合わせた新しいリテールメディアの構築を推進している。

テテマーチ株式会社

エバンジェリスト

出口潤

音楽エンタメ業界で広告営業として従事。その後、マーケティング支援会社にて営業、事業、マーケティング部門の責任者を歴任し、2022年8月にテテマーチへジョイン。

社長室 室長、マーケテイング部 部長を経て、2025年2月より現職。

テテマーチ株式会社

コーポレート本部 マーケティング部

福島ふみ

証券会社、保険会社にて営業経験。 その後キャッシュレス決済（デジタル地域通貨）の事業会社にて新規立ち上げ、カスタマーサクセス、SNS運用を担当。24年8月よりテテマーチ株式会社に入社。インサイドセールスを経て、現在マーケティング部にてコミュニティマネージャー業務を担当。SNS運用担当者向けコミュニティ「SNS中の人意見交換会」のイベントの運営を行う。

■イベント概要

※本イベントは抽選となります。また本イベント事業会社様限定となります。

※事業会社様のみ参加可能なイベントとなっておりますのでご了承くださいませ。

※本イベントへの事前登録を以て、主催・共催社のプライバシーポリシーへの同意とみなします。

■こんな方におすすめ

■タイムライン

■過去の開催の様子

- SNSの運用担当者同士で、横のつながり・仲間をつくりたい方- 他社がどのようにSNSを運用しているのか、リアルな事例を知りたい方- SNS運用に行き詰まりを感じており、視点やアイデアを得たい方- 17：30～18：00｜受付- 18：00～18：10｜イベント開始- 18：10～18：40｜トークセッション- 18：40～19：30｜グループディスカッション- 19：30～21：00｜交流会

■イベントに関するお問い合わせ先

イベントについてのお問い合わせは以下までお願いいたします。

〇担当：福島

連絡先：info@tetemarche.co.jp

メディア取材に関するお問い合わせも承っております。

〇広報担当：西山

連絡先：pr@tetemarche.co.jp





テテマーチ株式会社とは

テテマーチ株式会社は企業向けにSNSマーケティング支援を中心としたビジネスを展開しています。「サキダチ、ヤクダツ。」をコンセプトに「これから世の中に広く普及するものをテテマーチが先立ってノウハウを習得し、世の中に役立てていこう」という願いを実現すべく活動をしています。2015年の創業時より、SNS領域に注目し、700社以上のサポートを実施。アカウントのコンサルティング、分析ツール開発など、さまざまなサービスをもって企業のSNS活用を支援しています。 今後も、企業のマーケティング活動を一気通貫してサポートすべく、プロダクトやサービスの開発に注力しています。



■サキダチラボとは

企業のマーケティング活動におけるSNSの価値を証明し、成果を上げるためのセオリーを導き出すことを目的として活動する調査機関です。テテマーチがこれまで蓄積してきたSNSの経年データやコンサルティングの知見を活かし、論調との相関性やアルゴリズム調査、実利貢献調査、消費行動調査を実施し、企業が安心して継続的に投資していただける環境を整えていきます。





会社概要

〇社名 ：テテマーチ株式会社

〇所在地：東京都目黒区目黒1-24-12 オリックス目黒ビル6F

〇代表者：代表取締役 上田 大介

〇設立 ：2015年6月12日

〇社員数：87名（パート・アルバイト含む）（2025年5月末時点）

〇事業 ：SNSマーケティング支援／プロダクト開発／プロモーション支援／ブランドプロデュース

〇URL ：https://tetemarche.co.jp